배우 김현진이 '옆자리, 프란체스카' 첫 방송을 앞두고 교복을 입은 모습을 공개했다. 약 190cm의 키와 군필 이력으로 알려진 그는 해당 작품을 포함해 세 편의 차기작에 주연으로 이름을 올렸다.
5일 소속사 아에르 엔터테인먼트는 오는 6일 공개되는 웨이브 오리지널 '옆자리, 프란체스카' 포스터 촬영 현장이 담긴 김현진의 비하인드 사진을 공개했다. 김현진은 단정한 헤어스타일과 교복 차림으로 풋풋한 분위기를 자아냈다. 큰 키와 넓은 어깨가 돋보이는 가운데, 차분한 표정으로 극 중 모범 반장 장우주의 모습을 표현했다. 또 다른 사진에서는 교복 위에 후드 재킷을 걸친 채 턱을 괴거나 카메라를 응시하며 다양한 분위기를 연출했다.
김현진이 연기하는 장우주는 의사 집안의 막내아들이자 성실한 모범생이다. 겉으로는 부족한 것 없는 '엄친아'지만 늘 2등에 머무는 성적 때문에 불안감을 안고 살아간다. 그러던 중 뱀파이어 피나영(한수아 분)을 만나면서 변화를 겪는다. 1996년생인 김현진은 프로필상 키가 189.8cm로 알려졌으며 군필이다. 최근에는 '옆자리, 프란체스카'를 비롯해 세 작품의 주연으로 연이어 발탁됐다. 오는 9일 공개 예정인 '유일무이 로맨스'에서는 레드벨벳 조이와 호흡을 맞추며, 단막극 '드라마스페셜 2026 사운드:트랙 - 봄 내음보다 너를'에도 출연한다.
'옆자리, 프란체스카'는 2005년 첫 방송 된 시트콤 '안녕, 프란체스카'의 세계관을 확장한 스핀오프 드라마다. 루마니아에서 전학 온 뱀파이어 피나영이 인간 세계에 적응하는 과정에서 반장 장우주를 만나 벌어지는 이야기를 그린다. 오는 6일 공개된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
5일 소속사 아에르 엔터테인먼트는 오는 6일 공개되는 웨이브 오리지널 '옆자리, 프란체스카' 포스터 촬영 현장이 담긴 김현진의 비하인드 사진을 공개했다. 김현진은 단정한 헤어스타일과 교복 차림으로 풋풋한 분위기를 자아냈다. 큰 키와 넓은 어깨가 돋보이는 가운데, 차분한 표정으로 극 중 모범 반장 장우주의 모습을 표현했다. 또 다른 사진에서는 교복 위에 후드 재킷을 걸친 채 턱을 괴거나 카메라를 응시하며 다양한 분위기를 연출했다.
김현진이 연기하는 장우주는 의사 집안의 막내아들이자 성실한 모범생이다. 겉으로는 부족한 것 없는 '엄친아'지만 늘 2등에 머무는 성적 때문에 불안감을 안고 살아간다. 그러던 중 뱀파이어 피나영(한수아 분)을 만나면서 변화를 겪는다. 1996년생인 김현진은 프로필상 키가 189.8cm로 알려졌으며 군필이다. 최근에는 '옆자리, 프란체스카'를 비롯해 세 작품의 주연으로 연이어 발탁됐다. 오는 9일 공개 예정인 '유일무이 로맨스'에서는 레드벨벳 조이와 호흡을 맞추며, 단막극 '드라마스페셜 2026 사운드:트랙 - 봄 내음보다 너를'에도 출연한다.
'옆자리, 프란체스카'는 2005년 첫 방송 된 시트콤 '안녕, 프란체스카'의 세계관을 확장한 스핀오프 드라마다. 루마니아에서 전학 온 뱀파이어 피나영이 인간 세계에 적응하는 과정에서 반장 장우주를 만나 벌어지는 이야기를 그린다. 오는 6일 공개된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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