그룹 앤더블/사진제공=YH엔터테인먼트

그룹 앤더블(AND2BLE)이 컴백 후 첫 음악방송 1위를 차지했다.앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)은 지난 3일 방송된 SBS Life '더쇼'에서 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'(시퀀스 투: 어트랙션)의 타이틀곡 'French Kissing'(프렌치 키싱)으로 1위에 해당하는 '더쇼 초이스'를 수상했다.앤더블은 "미니 2집으로 첫 컴백을 하게 됐는데 더쇼 초이스를 받을 수 있어 너무 행복하다. 앤더블을 위해 노력해 주시는 모든 분들께 진심으로 감사드린다. 무엇보다 1위를 할 수 있었던 건 앤클로(팬덤명) 덕분이다. 좋은 무대로 보답할 수 있도록 더 열심히 노력하는 앤더블 되겠다"고 소감을 밝혔다.이날 앤더블은 'French Kissing'과 수록곡 'Potion'(포션) 무대를 선보였다. 'French Kissing'은 서로에게 이끌리는 순간의 감정을 표현한 곡이다. 멤버들은 양손으로 입술 두 개가 겹쳐진 모양을 만드는 포인트 안무를 비롯해 표정과 제스처를 활용한 퍼포먼스를 펼쳤다.'Potion'에서는 첫눈에 상대에게 호감을 느끼는 감정을 춤으로 표현했다. 리듬감 있는 음악에 맞춰 절제된 동작을 선보이며 타이틀곡과는 다른 분위기의 무대를 구성했다.1위 발표 이후에는 앙코르 공연도 진행했다. 멤버들은 별도의 녹음된 보컬에 의존하지 않고 라이브로 노래를 부르며 저음부터 고음까지 다양한 음역대를 소화했다.앤더블의 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'은 전작 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 원: 큐리어시티)와 연결되는 앨범이다. 첫 번째 앨범에서 다뤘던 '호기심'이 '관심'을 거쳐 '끌림'으로 발전하는 과정을 주제로 삼았다.음반 판매에서도 성과를 거뒀다. 앤더블은 이번 앨범으로 초동 판매량 80만 장을 넘기며 두 앨범 연속으로 판매량 50만 장 이상을 기록했다. 이와 함께 한터차트 일간 및 주간 앨범 차트에서 1위에 올랐다. 써클차트 일간 리테일 앨범 차트에서도 정상을 차지했다.해외 차트에서도 성적을 냈다. 'Sequence 02: Attraction'은 전 세계 15개 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에서 10위 안에 진입했다. 타이틀곡 'French Kissing'의 뮤직비디오 조회수는 3300만 회를 넘어섰다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr