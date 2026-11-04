/사진제공=더뮤즈엔터테인먼트

그룹 리센느(RESCENE)가 컴백 직후 국내 주요 음원 차트에서 1위를 기록했다.리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)는 지난 3일 오후 6시 네 번째 미니앨범 'PULSE'(펄스)를 발매했다. 타이틀곡 'With'(위드)는 공개 2시간 만에 멜론 TOP100 정상에 올랐다. 멜론 HOT100에서도 1위를 차지했다.수록곡들도 음원 차트 상위권에 진입했다. 'Finest Thing'(파이니스트 띵), '백화요란 (Inside Out)', 'MEME'(미미), 'Dragon'(드래곤)은 타이틀곡과 함께 멜론 TOP100 10위 안에 이름을 올렸다. 멜론 HOT100에서는 앨범 수록곡 5곡이 1위부터 5위까지 차례로 자리했다.'With'는 멜론뿐 아니라 다른 음원 플랫폼에서도 1위를 기록했다. 벅스 실시간 차트와 지니뮤직 'TOP 200' 실시간 차트에서도 정상을 차지했다.이번 앨범은 타이틀곡과 수록곡 모두 멜론 주요 차트 상위권에 진입했다는 점에서 눈길을 끈다. 특히 멜론 TOP100에서는 앨범에 실린 5곡이 모두 10위 안에 들었다. 리센느는 컴백과 동시에 여러 음원 플랫폼에서 성적을 거두며 새 앨범 활동을 시작했다.네 번째 미니앨범 'PULSE'는 심장의 박동을 뜻하는 제목으로, 상대에게 전한 노래가 다시 자신을 일으켜 세우는 목소리가 돼 돌아오는 순간을 주제로 삼았다.타이틀곡 'With'는 자신을 부르는 목소리를 따라 오랫동안 꿈꿔온 상대와 마주하는 이야기를 담았다. 상대를 향해 달려온 시간이 서로 함께 나아가겠다는 약속으로 이어진다는 의미도 포함했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr