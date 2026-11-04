그룹 베이비몬스터 / 사진 제공=YG엔터테인먼트

그룹 베이비몬스터가 신곡 'DESERVE'(디저브) 뮤직비디오로 올해 발매곡 중 가장 빠른 유튜브 조회수 1억 회 기록을 세웠다.4일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 'DESERVE' 뮤직비디오는 이날 오전 1시 57분께 유튜브 조회수 1억 회를 넘어섰다. 지난달 23일 공개된 지 약 11일 12시간 만이다.이는 올해 발표한 '춤 (CHOOM)' 뮤직비디오가 1억 뷰에 도달하는 데 걸린 14일보다 약 2일 빠른 기록이다.'DESERVE'는 베이비몬스터가 기존의 강한 퍼포먼스 중심 곡들과 달리 보컬에 무게를 둔 노래다. 멤버들의 고음과 애드리브를 비롯해 곡의 흐름에 따라 달라지는 감정 표현을 강조했다.뮤직비디오 역시 멤버들의 감정 연기를 중심으로 전개된다. 후반부에는 폭죽이 터지는 장면과 대규모 댄서들이 함께하는 군무를 배치해 앞선 장면들과 대비를 이뤘다.이번 기록으로 베이비몬스터가 보유한 유튜브 조회수 1억 회 이상 영상은 총 19편으로 늘었다. 공식 유튜브 채널 구독자는 약 1350만 명이며, 채널 누적 조회수는 100억 회를 넘어섰다.한편 베이비몬스터는 'DESERVE' 음악방송 활동과 라이브 콘텐츠 공개를 이어가고 있다. 향후 5개 대륙 18개 도시에서 총 31회 공연하는 두 번째 월드투어 '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR '춤 (CHOOM)''도 진행할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr