그룹 방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)으로 K팝 가수 최초 이탈리아 음반 플래티넘 인증을 받았다.지난 2일(현지시간) 이탈리아 음악산업협회(FIMI)에 따르면 방탄소년단의 '아리랑'은 누적 5만 유닛을 달성해 플래티넘 인증을 획득했다. 해당 인증은 실물 음반 판매량과 디지털 다운로드, 스트리밍 실적 등을 합산해 부여한다.'아리랑'은 지난 4월 골드 인증을 받은 지 약 6개월 만에 플래티넘에 올랐다. 방탄소년단은 앞서 'LOVE YOURSELF 結 Answer', 'MAP OF THE SOUL : PERSONA', 'MAP OF THE SOUL : 7', 'BE', 'Proof' 등으로 이탈리아에서 골드 인증을 받은 바 있다.미국 빌보드 차트에서도 장기 진입을 이어가고 있다. '아리랑'은 11월 7일 자 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 57위를 기록했다. 지난 3월 발매 직후 1위로 진입한 이후 32주 연속 차트에 이름을 올렸다. '톱 앨범 세일즈'에서는 25위를 차지했다.타이틀곡 'SWIM'은 빌보드 '글로벌 200'에서 33위, '글로벌(미국 제외)'에서 13위를 기록했다. 미국 라디오 방송 횟수 등을 반영하는 '어덜트 컨템포러리' 차트에도 29위로 재진입했다.한편 방탄소년단은 지난달 브라질 상파울루 공연을 끝으로 남미 투어를 마쳤다. 콜롬비아 보고타를 시작으로 5개 도시에서 진행한 14회 공연은 전석 매진됐으며, 총 85만 3000명의 관객을 동원했다.방탄소년단은 오는 19일 대만 가오슝에서 월드투어를 재개한다. 이후 12월 방콕과 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 자카르타 등에서 공연을 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr