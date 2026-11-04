'나솔' 32기 영수, 결국 고개 숙였다…女 출연자 몰래 촬영 논란에 "변명의 여지없어"

'나는 솔로' 32기 영수가 사과문을 게재했다. / 사진=최정현 SNS, 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 영상 캡처

'나는 솔로' 32기 영수로 얼굴을 알린 최정현이 '계약결혼' 촬영 도중 가상 아내 몰래 개인 카메라를 설치한 것에 대해 사과했다. 그는 현재 '나솔사계' 돌싱 특집에 국화로 등장했던 정민현과 '계약결혼'에서 가상 부부로 출연하고 있다.최정현은 3일 자신의 인스타그램 스토리에 사과문을 올렸다. 그는 "먼저 민현(국화)님께 진심으로 사과드린다"며 "촬영 당시에도 잘못을 인정하고 사과했지만 지금도 미안한 마음뿐이며 다시 한번 사과했다"고 밝혔다.이어 "나쁜 의도는 아니었다 하더라도 함께 지내는 공간에서 상대방의 동의부터 구했어야 한다는 당연한 배려를 놓친 것은 변명의 여지가 없는 제 잘못"이라고 인정했다. 카메라를 설치한 이유에 대해서는 방송에 담기지 않은 일상을 따로 촬영해 프로그램이 끝난 뒤 기념 영상으로 만들어 깜짝 선물하려 했다고 설명했다.최정현은 "의도가 어떠했든 상대방이 모르게 일상이 담긴다는 것 자체가 불편하고 상처가 될 수 있는 일이었다는 점을 깊이 헤아리지 못했다"고 반성했다. 이어 자신을 향한 비판을 접하며 생각이 짧았다는 사실을 깨닫고 있다며, 앞으로는 어떤 관계에서든 상대방의 의사를 먼저 확인하고 존중하겠다고 약속했다.이번 논란은 최근 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼' 6회에서 불거졌다. 당시 최정현이 정민현에게 알리지 않은 채 두 사람이 함께 사용하는 거실에 개인 카메라를 설치한 사실이 드러난 것. 해당 제품은 휴대전화와 연결해 촬영 화면을 실시간으로 확인하고 원격 조작할 수 있는 카메라였다.최정현은 정민현과 대화를 나누면서도 휴대전화로 화면을 살펴봤고, 카메라 각도를 조정하려다 설치 사실을 들켰다. 정민현이 불쾌감을 드러내자 최정현은 "그냥 기념을 위해 찍은 것"이라고 해명했다. 이어 "나중에 지우라면 지우겠다"고 말하면서도 "되게 민감하시다"고 반응해 시청자들의 비판을 샀다.방송 이후 온라인에서는 상대방의 허락 없이 일상을 촬영한 행동이 부적절하다는 지적이 이어졌다. 동의 없는 촬영은 구체적인 상황에 따라 법적 문제가 될 수 있다는 의견도 나왔다. 특히 정민현이 불쾌한 의사를 밝혔음에도 최정현이 오히려 예민하게 반응한다는 취지로 말한 점이 비판을 키웠다.논란은 제작진과 스튜디오 출연진에게도 번졌다. 일부 출연진이 촬영을 '깜짝 이벤트'나 '결혼식 영상'을 준비하는 과정으로 해석한 데다, 제작진 역시 해당 상황을 가벼운 갈등처럼 다뤘다는 비판이 제기됐다.'계약결혼'은 '나는 솔로'를 연출한 남규홍 PD의 새 연애 예능이다. 결혼을 희망하는 남녀가 계약을 맺고 가상의 부부 생활을 경험하는 과정을 담는다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr