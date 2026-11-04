사진=유튜브 'STUDIO OMG'

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배우 남보라가 남편과 맞지 않는 부분이 있다며 결혼생활을 이어가는 자신만의 요령을 밝혔다.3일 유튜브 채널 'STUDIO OMG'의 '보라언니동생'에는 '요즘 부쩍 늘었다는 불륜 단서 '이것'?! 남보라 바람 피운 남친 썰 최초공개'라는 제목의 '보라언니동생' 영상이 게재됐다.이날 남보라는 이혼 전문 변호사 장샛별과 만나 결혼생활과 부부 사이의 갈등에 관해 이야기를 나눴다. 촬영 당시 자신을 "결혼 1년 3개월 차"라고 소개한 그는 남편과 함께 살며 느낀 점을 솔직하게 털어놨다.남보라는 "1년 3개월 동안 다 맞는 사람이 있을 수는 없지 않나"라며 "남편과 안 맞는 부분이 있다"고 밝혔다. 결혼했다고 해서 배우자의 모든 행동이 마음에 드는 것은 아니라는 설명이다.그러면서 자신만의 결혼생활 팁을 공개했다. 그는 "남편의 모든 것이 100% 마음에 들 수는 없지 않나"라며 "그럴 때는 말로 일단 뱉지 마라"고 말했다. 마음에 걸리는 일이 생겼을 때 곧바로 불만을 표현하기보다 한 번 참는다는 것.그렇다고 속으로도 아무 생각을 하지 않는 것은 아니었다. 남보라는 "근데 속으로는 생각하는 거다"라며 실제 자신이 보이는 반응을 설명했다. 그는 "앞에서는 마음에 안 들어도 남편이 뒤로 도는 순간 '왜 저러지. 짜증나네'라고 하는 거다"라고 말해 웃음을 안겼다.남보라가 강조한 것은 감정이 생기는 즉시 상대에게 쏟아내지 않는 태도였다. 남편에게 맞지 않는 부분이 있다는 사실을 인정하면서도, 그때마다 생각을 그대로 말하지는 않는다고 밝혔다. 그는 "말은 한 번 삼켜라"라며 자신의 대처법을 거듭 짚었다.이혼 전문 변호사를 만난 자리였지만 남보라는 자신의 결혼생활에서 겪는 차이와 대응 방식을 이야기했다. 구체적으로 어떤 행동이 맞지 않는지는 언급하지 않은 채, 배우자의 모든 면이 마음에 들 수는 없다는 점을 전제로 조언을 건넸다.영상에서는 결혼 전 겪었던 연애 경험도 공개했다. 다만 남보라는 해당 이야기를 꺼내기 전 "내가 20대 때 있었던 일"이라며 "지금 남편이 아니다"라고 분명히 구분했다. 과거 연애와 현재의 결혼생활을 나눠 설명한 그는 남편과의 관계에 대해서는 즉각적인 말보다 잠시 감정을 삼키는 방식을 택하고 있다고 밝혔다.한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난 6월 첫아들을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr