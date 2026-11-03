사진=이민정 유튜브

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배우 이민정이 고교 성적표를 확인하며 방황했던 학창 시절을 털어놨다.3일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '졸업한 고등학교 25년만에 방문하는 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 모교인 현대고등학교를 찾아 졸업앨범과 생활기록부를 살펴봤다. 2001년 졸업한 그는 "2001년 졸업이다. 소름"이라며 오랜만에 학교를 찾은 감회를 드러냈다.생활기록부에는 밝고 명랑하며 교우관계가 원만하지만 다소 주의가 산만하다는 평가가 적혀 있었다. 이민정은 "글 쓰는 재주가 뛰어나대"라며 만족하다가도 "안 좋은 건 안 읽었다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 음악과 글쓰기에 흥미가 있고 자기주관이 뚜렷하다는 평가도 공개됐다.'성적이 향상되었으나 부지런함이 요구됨'이라는 내용에는 선생님을 향해 해명했다. 그는 "선생님, 저 이제 좀 많이 부지런하다. 가르침대로 부지런하게 살고 있다"고 너스레를 떨었다.그러나 성적표를 확인하자 당황한 기색을 감추지 못했다. 이민정은 "안 될 것 같다. 성적은 공개하면 안 될 것 같다"며 성적표를 가렸다. 급기야 "갑자기 땀이 난다. 이때까지 추웠는데 땀 난다"고 말했다.고등학교 2학년 때 프랑스어 성적이 '가'였다고 밝힌 이민정은 "고등학교 2학년 때 극도의 혼란기였다"며 어머니에게 "학교 안 다니면 안 되냐"고 물었던 시절을 회상했다. 공부를 하지 않고 방황하면서 성적도 떨어졌다는 그는 "고3 때 다시 정신 차리고 공부했다. 고2 때가 가장 최악의 시기였다"고 털어놨다.희망 진로도 여러 차례 달라졌다. 1학년 때는 극작과를 희망했고, 성악을 했던 2학년 때는 성악과 진학을 생각했다. 3학년 때는 다시 극작가를 장래 희망으로 적었다고 설명했다.교실에서는 수업 중 몰래 잠들었다가 들켰던 일화도 꺼냈다. 밤늦게까지 라디오를 듣느라 잠이 부족했다는 이민정은 유독 졸렸던 날 사물함 위에 올라가 누웠다고 밝혔다. 당시에는 사물함 높이가 지금보다 낮았고, 그 위에 교복 재킷을 올려놓곤 했다는 것.이민정은 친구들에게 자신의 몸을 재킷으로 덮어달라고 부탁한 뒤 잠을 청했다. 하지만 수업 도중 뒤척이는 바람에 선생님에게 발각됐다. 그는 "선생님이 재킷을 들었다"며 "엄청 혼나서 밖에 나가 있었던 기억이 난다"고 전했다.모교 방문을 마친 이민정은 중학교 친구들과 떨어져 혼자 진학했던 당시를 돌아봤다. 그는 "옛날 친구들도 너무 보고 싶었고 힘들었던 시간인 것 같다"며 "생활기록부를 보니 고2 때 정말 방황기였다는 걸 다시 느꼈다"고 말했다. 후배들을 위해 간식차를 준비한 이민정은 "나중에 사회에서 또 만나자"며 인사를 건넸다.한편 이민정은 성균관대학교 연기예술학과 출신으로, 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr