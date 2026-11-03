사진 = 남주혁 인스타그램

사진 = 남주혁 인스타그램

사진 = 남주혁 인스타그램

사진 = 남주혁 인스타그램

배우 남주혁이 세련된 슈트 스타일링과 더불어 짙어진 쌍꺼풀로 훈훈한 비주얼을 선보였다.남주혁은 최근 자신의 인스타그램에 "하우스오브아이콘"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 남주혁은 브라운 컬러의 재킷에 흰색 셔츠를 매치하고 옆을 바라보고 있다. 한 손을 목 뒤로 가져간 자연스러운 포즈로 살짝 벌어진 입술과 또렷한 눈매가 시선을 끈다. 부드럽게 넘긴 검은색 헤어스타일과 손목시계가 어우러져 세련된 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 남주혁은 주얼리가 진열된 유리 쇼케이스에 양손을 짚고 상체를 앞으로 숙이고 있다. 고개를 옆으로 돌려 진지한 표정으로 바라보는 모습에서 날렵한 턱선과 오뚝한 콧날이 돋보인다. 어깨선을 따라 자연스럽게 떨어지는 브라운 재킷과 단정한 셔츠가 훤칠한 체격을 강조한다.또 다른 사진에서 남주혁은 한 손을 허리 부근에 둔 채 정면을 바라보고 있다. 브라운 재킷 사이로 가느다란 줄무늬가 들어간 흰색 셔츠가 드러나며 깔끔하게 정돈된 헤어스타일과 차분한 표정이 어우러져 부드러운 매력을 더한다. 손목에 착용한 시계와 손가락의 반지도 눈길을 끈다.마지막 사진에서 남주혁은 한 손을 바지 주머니에 넣고 다른 손으로 재킷 앞부분을 가볍게 잡은 채 카메라를 바라보고 있다. 브라운 재킷과 검은색 팬츠를 조합한 단정한 스타일링으로 긴 다리와 넓은 어깨가 돋보인다. 입가에 옅은 미소를 띤 모습이 한층 여유로운 분위기를 완성했다.앞서 남주혁은 부산 신세계백화점 센텀시티점에서 열린 티파니앤코의 '하우스 오브 아이콘' 팝업스토어 오픈 행사에 참석했다.행사 현장에서 촬영된 영상이 공개된 이후 남주혁의 눈매를 둘러싼 온라인 반응도 이어졌다. 일부 네티즌들 사이에서 이전과 달라 보이는 인상이 화제가 됐지만 눈매 변화의 구체적인 원인은 확인되지 않았다.한편 1994년생으로 32세인 남주혁은 올해 공개된 넷플릭스 시리즈 '동궁'에서 귀신의 세계를 넘나드는 능력을 지닌 구천 역을 맡아 노윤서, 조승우와 호흡을 맞췄다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr