사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니가 다양한 스타일링을 담은 거울 셀카로 근황을 전했다.애니는 최근 자신의 인스타그램에 "clearly loves mirrors"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 애니는 검은색 오버핏 후드티를 입고 거울 앞에서 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 가슴 부분에 프린트가 들어간 넉넉한 후드티에 검은색 숄더백을 매치했으며 긴 웨이브 머리를 자연스럽게 늘어뜨려 힙한 분위기를 연출했다. 휴대전화 화면을 내려다보는 또렷한 눈매와 길게 뻗은 손가락, 밝은 색상의 네일이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 애니는 검은색 민소매 상의를 입고 양손으로 휴대전화를 잡은 채 거울을 바라보고 있다. 머리 윗부분을 뒤로 넘긴 반묶음 헤어스타일에 짙은 아이라인과 핑크빛 볼터치를 더해 화려한 비주얼을 드러냈다. 손등을 감싸는 검은색 장갑과 여러 개의 반지, 팔찌가 어우러져 개성 있는 스타일링을 완성했다.또 다른 사진에서 애니는 검은색 민소매 상의와 넉넉한 팬츠를 입고 거울 앞에 쪼그려 앉아 셀카를 찍고 있다. 상의에 들어간 작은 그림 장식과 한쪽 어깨에 멘 검은색 가방이 돋보이며 길게 늘어뜨린 머리카락 사이로 커다란 링 귀걸이가 드러난다. 휴대전화로 얼굴 일부를 가린 채 무릎을 굽히고 앉은 포즈가 자유로운 분위기를 더한다.마지막 사진에서 애니는 흰색 상의에 풍성한 털 장식이 돋보이는 아이보리색 겉옷을 걸치고 거울 앞에 웅크려 앉아 있다. 양손으로 휴대전화를 들어 얼굴을 가린 모습으로 어깨 아래로 길게 흘러내리는 웨이브 머리와 검은색 플랫폼 부츠가 시선을 끈다. 부드러운 질감의 겉옷과 투박한 부츠의 대비가 독특한 패션 감각을 보여준다.한편 애니가 속한 올데이 프로젝트는 두 번째 미니앨범 'CRASH'를 발매하고 활동을 펼쳤다. 지난 10월 30일에는 공식 유튜브 채널을 통해 'CRASH' 음악방송 비하인드 영상을 공개하며 무대 밖 멤버들의 모습을 선보였다.애니는 올데이 프로젝트 멤버로서 오는 11월 '2026 KGMA'와 '2026 MAMA AWARDS' 등 주요 음악 시상식 무대에 오를 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr