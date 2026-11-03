조지가 '돌싱N모솔'에 출연했다. 사진=방송 화면 캡처

김풍, 채정안, 김재훈 PD, 넉살이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=MBC에브리원·E채널

'돌싱N모솔' 김재훈 PD가 1기 출연자 조지의 근황을 전했다. 그는 촬영 이후 다시 만난 조지가 한층 성장한 모습이었다며, 2기 출연자들을 응원하기 위한 라이브 방송에도 참여할 예정이라고 밝혔다.3일 오전 서울 마포구 스탠포드호텔에서 E채널·MBC에브리원 새 예능 프로그램 '연애기숙학교 2기-돌싱N모솔'(이하 '돌싱N모솔') 제작발표회가 열렸다. 현장에는 채정안, 김풍, 넉살, 김재훈 PD가 참석했다.'돌싱N모솔'은 다시 사랑을 시작하려는 돌싱 여성들과 연애 경험이 없는 모태솔로 남성들이 만나 인연을 찾아가는 연애 예능이다. 지난 4월 첫 방송된 1기에 이어 약 5개월 만에 2기로 돌아왔다.김재훈 PD는 1기 출연자 조지와 촬영 이후에도 인연을 이어가고 있다고 밝혔다. 그는 "1기 촬영 이후 조지를 만났는데, 졸업하고 성장한 것에 자부심을 느끼고 있더라"며 "나도 보니까 더 잘생겨졌더라"고 말했다. 이어 "1기를 통해 인연을 맺었다고 생각했는지 가끔 연락도 준다"며 "2기를 알리기 위해 선배로서 후배들의 연애를 직접 지켜보겠다고 했다"고 전했다. 이에 따라 조지는 또 다른 1기 출연자와 함께 라이브 방송을 진행할 예정이다.김 PD는 1기와 2기의 차이도 설명했다. 그는 "1기가 조지의 성장을 중심으로 했다면 2기는 연애 프로그램에 가깝다"며 "다른 연애 예능과는 결이 다르다. 코미디도 있고 액션과 서스펜스도 있다"고 밝혔다. 2기 출연자 모집 당시 모태솔로 남성들의 높은 관심도 확인했다고 했다. 김 PD는 "1기를 보고 모솔남들이 용기를 얻은 것 같다"며 "돌싱녀보다 모솔남 지원자가 약 9배 많았다"고 설명했다.'돌싱N모솔' 2기는 3일 오후 10시 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr