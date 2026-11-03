사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

유튜버 겸 사업가 아옳이가 자신의 아름다움을 담은 일상 사진을 공개했다.아옳이는 최근 자신의 인스타그램에 "큐앤에이때 입었던셔츠!!!!!!드디어!!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 아옳이는 아이보리색 셔츠에 연청 데님 팬츠를 매치하고 휴대전화를 내려다보고 있다. 허리 부분이 자연스럽게 잡힌 셔츠에 검은색 벨트를 더해 날씬한 실루엣을 드러냈으며 긴 생머리를 한쪽 어깨로 늘어뜨린 모습이 청순한 분위기를 자아낸다. 작은 검은색 숄더백과 은은한 목걸이로 포인트를 준 세련된 스타일링도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 아옳이는 커다란 거울 앞에 서서 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 한 손으로 머리카락을 가볍게 잡아 올린 채 화면을 바라보는 모습으로, 살짝 드러난 허리 라인과 여유롭게 떨어지는 데님 팬츠가 어우러져 여성스러운 매력을 더한다. 또렷한 이목구비와 자연스럽게 흐르는 긴 머리카락이 돋보인다.또 다른 사진에서 아옳이는 체크무늬 소파에 앉아 다리를 꼰 채 카메라를 향해 브이 포즈를 취하고 있다. 한 손에 휴대전화를 들고 다른 손을 카메라 가까이 뻗으며 장난스러운 매력을 드러냈으며 밝은색 셔츠와 연청 팬츠에 검은색 뾰족코 구두를 매치해 깔끔한 데일리룩을 완성했다. 카메라를 올려다보는 커다란 눈망울과 살짝 내민 입술이 사랑스러운 분위기를 더한다.마지막 사진에서 아옳이는 흰색 문 앞에 옆으로 서서 고개를 돌려 카메라를 바라보고 있다. 허리까지 내려오는 긴 생머리와 몸에 자연스럽게 맞는 아이보리색 셔츠가 단아한 매력을 강조하며, 청바지에 검은색 벨트를 매치한 군더더기 없는 스타일링으로 늘씬한 몸매를 드러냈다.한편 1991년생인 아옳이는 35세이다. 아옳이는 2022년 이혼한 뒤 홀로 활동을 이어왔고 최근에는 새로운 사랑을 시작한 사실을 직접 공개하며 한층 밝아진 근황을 전했다. 아옳이 남자친구로 알려진 김형배는 동국대학교 한의학과를 졸업했으며 189cm의 큰 키와 훈훈한 비주얼로도 눈길을 끈다. 현재 유튜버 한의사로 활동 중이다.아옳이는 현재 유튜브와 인스타그램을 통해 패션 및 일상 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr