사진 = 백진희 인스타그램

사진 = 백진희 인스타그램

사진 = 백진희 인스타그램

사진 = 백진희 인스타그램

배우 백진희가 내년 1월 결혼을 앞두고 사진 전시회를 찾은 근황을 공개했다.백진희는 최근 자신의 인스타그램에 "한강의 윤슬속으로✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 백진희는 짙은 회색 코트에 아이보리색 머플러를 두르고 옆을 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 화장기 옅은 얼굴로 청순한 매력을 드러냈으며 풍성한 머플러가 포근하고 단아한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 백진희는 나무와 갈대가 담긴 사진 작품들 앞에 서서 고개를 들어 위쪽을 바라보고 있다. 머플러를 벗고 검은색 상의에 회색 코트를 걸친 모습으로 한 손에 휴대전화를 든 채 입가에 옅은 미소를 띠고 있다. 자연스러운 옆머리와 또렷한 이목구비가 수수한 차림에서도 돋보인다.또 다른 사진에서 백진희는 여러 장의 풍경 사진이 전시된 공간에 서서 휴대전화를 내려다보고 있다. 무릎 아래까지 내려오는 회색 롱코트에 청바지를 매치하고 아이보리색 숄더백을 멘 모습으로 편안하면서도 세련된 일상 패션을 완성했다. 고개를 살짝 숙인 채 화면을 바라보는 모습에서 자연스러운 매력이 느껴진다.마지막 사진에서 백진희는 벽에 설치된 수화기를 귀에 대고 사진 작품을 바라보고 있다. 긴 머리카락을 등 뒤로 늘어뜨리고 입가에 미소를 머금은 옆모습이 눈길을 끌며 어깨에 멘 밝은색 가방과 회색 코트가 차분한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "너무 예뻐요 배우님", "이뻐요", "너무 예뻐", "윤슬보다 언니가 더 이뽀", "진희누나너무귀엽고사랑스러워", "귀여워요" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생으로 36세인 백진희는 내년 1월 23일 비연예인 남자친구와 결혼한다고 발표했다. 예비 신랑은 캐나다에서 직장 생활을 하는 것으로 알려졌으며 결혼식은 비공개로 진행된다. 백진희는 결혼 후 캐나다에서 새로운 생활을 시작할 계획이며 한국과 캐나다를 오가며 결혼 생활을 이어갈 계획이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr