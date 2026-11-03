사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

배우 박한별이 골프장에서 화사한 근황을 전했다.박한별은 최근 자신의 인스타그램에 "써프라이즈 리본😍 갬동…🫶🏻"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박한별은 푸른 잔디가 펼쳐진 골프장에서 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 베이지색 선캡에 회색 니트와 플리츠 미니스커트를 매치해 세련된 골프웨어를 선보였으며 높게 묶은 포니테일과 늘씬한 각선미가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 박한별은 골프 카트에 기대 한쪽 팔을 높이 들어 브이 포즈를 취하고 있다. 입술을 동그랗게 내민 장난스러운 표정과 발랄한 포즈가 돋보이는 가운데 카트에는 '당신의 열정이 파리의 예술이 되다'라는 문구가 적힌 커다란 축하 리본이 달려 있어 시선을 사로잡는다.또 다른 사진에서 박한별은 골프장 한가운데 서서 넓게 펼쳐진 잔디밭을 바라보고 있다. 뒷모습에서도 허리까지 내려오는 긴 포니테일과 주름이 잡힌 베이지색 스커트가 돋보이며 군더더기 없는 골프웨어 차림으로 날씬한 실루엣을 드러냈다.마지막 사진에서 박한별은 선캡에 커다란 선글라스를 착용하고 잔디밭 위에서 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 고개를 살짝 기울이고 한쪽 다리를 앞으로 내민 모습으로 짧은 플리츠스커트와 브라운 레그워머가 어우러져 길고 늘씬한 다리 라인을 강조했다.이를 본 팬들은 "한별이누나 늘씬하고 너무 아름다워요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니 대박", "우리 별님은 골프여신", "한별님 너무 예뻐용" 등의 댓글을 달았다.특히 박한별이 공개한 사진에는 제주 테디밸리 골프앤리조트의 골프 카트에 걸린 축하 리본이 담겼다. 리본에는 '파리갤러리 초대작가 - 박한별 -'이라는 문구도 적혀 있어 눈길을 끈다. 박한별은 해당 리본을 두고 직접 "써프라이즈"라며 감동을 표현했다.한편 박한별은 1984년생으로 42세다. 박한별은 2003년 데뷔 후 드라마 '잘 키운 딸 하나', '냄새를 보는 소녀' 등 다양한 작품에서 활약했다. 현재는 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 구독자들과 소통하고 있으며 최근에는 '2026 중앙회화대전' 출품작을 공개했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr