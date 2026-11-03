LUCY / MYSTIC STORY

루시_디지털 싱글 _다시!_ 직접 쓴 코멘트/사진 = 미스틱

밴드 루시(LUCY)가 신곡 발매를 앞두고 팬들에게 응원의 메시지를 전했다.루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 3일 정오 공식 SNS를 통해 여덟 번째 디지털 싱글 '다시!'의 티징 콘텐츠를 공개했다.이번 티징 콘텐츠는 '이런 당신에게 '다시!'를 들려드립니다'라는 주제로 멤버들이 직접 작성한 메시지를 담았다. 신예찬은 "언제 어디서든 '다시!' 만날 우리 왈왈이들이 모두 들었으면 좋겠다"고 팬들을 향한 마음을 전했다. 최상엽은 "마음속에 남아 있는 꿈이 있는 사람들에게", 조원상은 "언젠가는 이뤄낼 우리에게", 신광일은 "다시 한번 더 시작해 보자 결심한 사람들에게"라고 적으며 새로운 시작을 응원했다.루시는 지난 2일 팬 참여형 온라인 프로모션 페이지도 열었다. 지난달 서울 앙코르 콘서트에서 진행한 '과거의 꿈을 작성하는 이벤트'의 연장선으로, 누구나 페이지에 접속해 잊고 있던 꿈이나 바람을 적을 수 있다.한편, 루시는 오는 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 여덟 번째 디지털 싱글 '다시!'를 발매한다. 이에 앞서 3일 홍콩 퉁포 키티 우 스타디움에서 앙코르 콘서트 'ISLAND'(아일랜드)를 개최한다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr