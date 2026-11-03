"추억 남기려 했다"며 여성 출연자 몰래 촬영…안정환 발언까지 도마 위 ('계약결혼')

안정환이 '계약결혼'에서 한 발언이 시청자들의 뭇매를 맞고 있다. / 사진=텐아시아DB

방송인 안정환이 '계약결혼' 남성 출연자가 여성 출연자를 동의 없이 촬영한 상황에서 부적절한 발언을 해 도마 위에 올랐다.지난 2일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 예능 '계약결혼' 6회에서는 가상 부부로 생활 중인 최정현과 정민현의 갈등이 그려졌다. 두 사람은 각각 '나는 SOLO' 32기 영수와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 돌싱 특집 국화로 출연한 바 있다.이날 방송에서 최정현은 테이블 위에 놓인 카메라를 계속 만지작거렸다. 이를 제작진의 촬영 장비로 여긴 정민현은 처음에 손대지 말라고 했지만, 최정현의 행동이 이어지자 무엇을 하는 것이냐고 물었다. 그러자 최정현은 그 카메라가 제작진이 아닌 자신의 것이라고 털어놨다. 정민현에게 알리지 않은 채 카메라를 설치해 두 사람의 일상을 찍어 왔다는 것이다.최정현은 "그냥 기념으로 찍었다"며 추억을 남기기 위한 행동이었다고 해명했다. 하지만 정민현은 자신의 모습을 담으면서 사전에 동의를 구하지 않았다는 점을 지적하며 불쾌감을 드러냈다. 이후 정민현은 제작진 인터뷰에서 자신의 모습이 담기는 만큼 미리 동의를 구했어야 한다며 앞으로 함께 생활할 수 있을지 의문을 표했다.이를 본 스튜디오 분위기도 엇갈렸다. MC 효연과 이채영은 말을 아끼며 굳은 표정을 지은 반면, MC 안정환은 최정현의 입장을 감싸는 듯한 발언을 했다. 안정환은 "영상이 예쁘게 찍혔으면 또 모른다"며 "결혼식 영상으로 찍으려고 했다고 변명했으면 수습이 되었을 것"이라고 말했다.방송 직후 온라인에서는 비판이 쏟아졌다. 누리꾼들은 동의 없이 촬영한 행동이 소름 끼친다며 이는 깜짝 이벤트가 아닌 범죄라고 지적했다. 이를 웃음 소재처럼 내보낸 제작진을 향한 비판도 나왔다. 특히 "안정환 쉴드가 더 황당하다"는 등 안정환의 발언을 문제 삼는 반응도 이어졌다.'계약결혼'은 결혼을 원하는 남녀가 가상의 부부로 생활하는 과정을 담은 관찰 예능이다. '짝', '나는 SOLO' 등을 연출한 남규홍 PD의 신작이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr