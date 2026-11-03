사진제공=피네이션

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그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 싸이와 크러쉬의 지원 속에 새 싱글을 선보인다.베이비돈크라이(이현, 쿠미, 미아, 베니)는 지난 2일 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 'Replay'(리플레이)의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.영상은 테이프를 되감는 소리와 함께 시작된다. 멤버들은 거울 앞에 모여 각기 다른 매력을 보여주는가 하면, 함께 그림을 그리며 즐거운 시간을 보낸다. 이어 시계로 가득한 벽과 다양한 형태의 그림자가 등장하면서 신곡의 분위기를 암시한다.신곡 'Replay'는 UK 개러지의 한 갈래인 투스텝 개러지 리듬을 기반으로 한 R&B 곡이다. 쉽게 잊히지 않는 기억과 반복되는 감정을 절제된 방식으로 표현했으며 기존 활동곡과는 다른 음악적 스타일을 시도했다.특히 가수 싸이가 총괄 프로듀싱을 맡고 크러쉬가 작사와 작곡에 참여했다. 두 사람의 협업으로 완성된 신곡에서 베이비돈크라이가 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.베이비돈크라이의 새 디지털 싱글 'Replay'는 오는 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 같은 날 일본에서도 일본어 버전이 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr