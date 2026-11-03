사진 = 로제 인스타그램

사진 = 로제 인스타그램

사진 = 로제 인스타그램

사진 = 로제 인스타그램

블랙핑크 로제가 미국 뉴욕에서 열린 패션 시상식에 참석해 화려한 황금빛 패션을 선보였다.로제는 최근 자신의 인스타그램에 "🏆🏆🏆🏆 feeling golden with ysl anthonyvaccarello at the cfda. Congratulations Anthony ❤️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 로제는 금빛 장식이 촘촘하게 수놓인 홀터넥 크롭톱과 스커트를 입고 의자에 앉아 있다. 한 손을 입술 가까이에 댄 채 옆을 바라보는 모습으로 밝은 금발 머리를 느슨하게 묶고 얼굴 양옆에 머리카락을 내려뜨려 몽환적인 분위기를 자아냈다. 어깨와 허리 라인이 드러나는 의상에 짙은 색 네일을 더해 고혹적인 매력을 강조했다.이어진 사진에서 로제는 의자에 몸을 기대고 한 손을 허리 부근에 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 화려하게 반짝이는 금빛 의상 사이로 잘록한 허리와 늘씬한 각선미가 드러나며 깊게 트인 스커트가 과감한 스타일링을 완성했다. 차분하면서도 강렬한 눈빛이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 로제는 상체를 앞으로 숙이고 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 한 손을 가슴 위에 얹은 포즈로 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비를 드러냈으며 얼굴 주변으로 흘러내린 금발 머리가 인형 같은 비주얼을 돋보이게 한다. 조명 아래 반짝이는 의상과 매끈한 어깨 라인이 어우러져 화려한 분위기를 더했다.마지막 사진에서 로제는 한 손을 벽에 짚고 다른 손을 허리 부근에 올린 채 포즈를 취하고 있다. 금빛 크롭톱 아래로 탄탄한 복부가 드러났으며 자연스럽게 기울인 몸과 긴 팔 라인이 늘씬한 실루엣을 강조했다. 밝은 금발과 화려한 의상이 따뜻한 조명 아래 어우러지며 시선을 사로잡는다.한편 로제는 미국 뉴욕 자연사박물관에서 열린 '2026 CFDA 패션 어워즈'에 참석했다. 이날 로제가 착용한 의상은 생로랑의 크리에이티브 디렉터 앤서니 바카렐로가 선보인 디자인으로, 로제는 생로랑을 대표하는 인물들과 함께 행사에 모습을 드러냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr