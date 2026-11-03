악뮤 이수현이 이사 소식을 알렸다./사진='찰스엔터', MBC

악뮤 이수현이 2달 뒤에 이사를 간다고 밝혔다./사진='찰스엔터'

악뮤 3층 저택이 '전참시'를 통해 공개됐다./사진제공=MBC

최근 방송을 통해 평창동 3층짜리 대저택을 공개하며 화제를 모았던 남매 듀오 악뮤(AKMU)의 이수현이 오빠 이찬혁과의 이사 계획 및 향후 동거 계획을 밝혔다.최근 유튜브 채널 '찰스엔터'에는 이수현이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 이수현은 "오빠랑 계속 같이 살 거냐"는 질문에 "두 달 후에 이사를 한다. 이사하고 1년 정도는 같이 더 살아볼까 한다"고 밝혔다. 이어 "대신 예전에 살았던 것처럼 서로 너무 개입하지 않고 각자의 삶을 존중하고 싶다. 그전에는 서로 감시하는 걸 전제로 들어갔던 것"이라고 덧붙였다.현실 남매다운 독특한 동거 수칙도 털어놨다. 이수현은 "우리는 서로의 방문을 절대 열지 않는다. 방문을 열면 손절하자는 뜻"이라며 "난 원래 방문을 항상 잠그고 산다. 2년간 잠그고 살았는데, 딱 한 번 문이 열려 있던 날 오빠가 소름 돋게 쑥 들어온 적이 있다"고 말했다.앞서 두 사람은 MBC 예능 '전지적 참견 시점'을 통해 북악산 파노라마 뷰가 한눈에 내려다보이는 평창동 3층 단독주택을 공개해 큰 화제를 모았다. 운동방, 노래방, 개인 오피스룸까지 알차게 갖춰진 감각적인 저택에서 한 집에 있으면서도 식용유를 찾기 위해 전화로 소통하는 현실 남매의 모습이 눈길을 끌었다.그러나 화려해 보였던 3층 저택 살이도 계약 종료를 앞두고 있었다. 이수현은 최근 자신의 개인 유튜브 채널을 통해 가수 크러쉬와 대화를 나누던 중 "이 집도 이제 계약이 얼마 안 남았다. 월세로 살고 있는데 아무래도 비싸다. 사글세로 좀 깎긴 했지만 그래도 평창동 단독주택 중에서는 제일 작고 싼 편"이라며 현실적인 고충을 털어놓은 바 있다.68억 원대 건물주로 알려진 오빠 이찬혁과의 '평창동 3층 셰어하우스' 생활을 마무리하고 두 달 뒤 새 보금자리로 둥지를 옮기는 악뮤 남매. 집을 옮겨서도 "1년은 더 같이 살겠다"며 티격태격 우애를 이어가는 현실 남매의 새 집에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr