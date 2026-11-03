3일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사가 열린 가운데 현장에는 배우 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석했다. / 사진=송이채 기자

3일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사가 열린 가운데 현장에는 배우 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석했다. / 사진=송이채 기자

배우 이성민이 동료 배우 박희순에게 뒤늦게 사과했다.3일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사가 열렸다. 현장에는 배우 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석했다이성민은 지난해 박찬욱 감독의 영화 '어쩔수가없다'로 제46회 청룡영화상 남우조연상을 받았다. 극 중 재취업에 나선 제지업계 베테랑 구범모를 연기한 그는 오랜 연기 경력 끝에 생애 첫 청룡 트로피를 거머쥐었다.이날 이성민은 첫 수상 당시를 떠올리며 "참 다행이라고 생각한다. 이런 기회가 잘 오지 않는데 특별한 기회가 와서 영광스럽게 생각하고 있다"고 소감을 밝혔다기쁨만큼이나 아쉬움도 남았다. 당시 수상을 예상하지 못했던 이성민은 경황이 없는 와중에 함께 작품에 출연한 박희순에게 충분히 감사 인사를 전하지 못한 것이 마음에 걸렸다고 했다. 그는 "그때 정신이 없어서 박희순 배우를 언급하지 못하는 무례를 범했다. 죄송하다"고 말했다. 이어 "자기 언급 좀 하지 말라고 하더라"고 박희순의 반응을 전해 웃음을 자아냈다.두 배우는 '어쩔수가없다'에서 재취업을 둘러싸고 얽히는 인물로 호흡을 맞췄다. 이성민은 구범모 역을, 박희순은 최선출 역을 맡았다. 이성민은 지난 5월 백상예술대상에서 영화 부문 남자 조연상을 받았을 때도 박희순을 언급하며 농담 섞인 미안함을 전한 바 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr