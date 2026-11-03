3일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사가 열렸다. 현장에는 배우 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석했다. / 사진=송이채 기자

3일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사가 열린 가운데 현장에는 배우 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석했다. / 사진=송이채 기자

배우 손예진과 현빈이 청룡영화상에서 부부 동반 수상의 영예를 안았던 순간을 떠올렸다.3일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사가 열렸다. 현장에는 배우 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석했다.영화 '하얼빈(감독 우민호')로 남우주연상을 수상한 현빈은 "대기실에 있는데 벌써 1년이라는 시간이 지났구나 하는 게 새삼스럽게 느껴졌다"며 "여기 와서 이런 행사를 한다고 하니까 그때 당시 상을 받았던 순간순간이 다 기억이 새록새록 나더라. 오랜만에 다시 설레고 기분 좋은 느낌을 많이 가지고 있다"고 말했다.지난해 시상식 당시 긴장했던 순간도 회상했다. 현빈은 스스로에게 해주고 싶은 말을 묻자 "오늘은 안 떨린다"며 "정말 심장이 밖으로 튀어나가는 줄 알아서 열심히 집어넣고 있었다"고 말해 웃음을 자아냈다.영화 '어쩔 수가 없다(감독 박찬욱)'으로 여우주연상을 수상한 손예진은 데뷔 초부터 청룡영화상 여우주연상을 꿈꿨다고 밝혔다. 그는 "처음 데뷔해서 이루고 싶었던 꿈 중 하나가 오디션을 보지 않게 해달라는 것이었다. 두 번째는 청룡영화상 여우주연상을 꼭 한 번 받고 싶다는 것이었다"고 털어놨다. 이어 "2007년도에 청룡영화상 여우주연상을 받고 꿈을 이뤘다고 생각했다. 거의 20년 후에 다시 여우주연상을 받은 게 너무 꿈만 같고, 더 오래 걸렸구나 하는 생각도 들었다"고 덧붙였다.특히 남편 현빈과 함께 수상의 기쁨을 누린 데 대한 남다른 감회도 전했다. 손예진은 "이번에는 남편과 함께 공동 수상을 했다는 것이 너무 영광이고, 앞으로 이런 일이 또 있을까 싶다. 저희 집안에 경사가 났다"며 "여러모로 청룡영화제가 큰 영광을 주셔서 다시 한번 감사드린다"고 말했다.수상에 대한 욕심도 숨기지 않았다. 손예진은 "상은 신기하게도 받기 전에는 운이고, 받을 때도 있고 안 받을 때도 있다고 생각하지만 받으면 받을수록 더 욕심이 난다"고 솔직하게 밝혔다. 그러면서 "20년 후에 받을 게 아니라 조만간 더 빨리 받고 싶다. 좋은 영화를 많이 찍고 싶다. 감사하다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr