그룹 샤이니 민호가 인스타그램 스토리에 올린 사과문. / 사진=민호 공식 인스타그램 캡처

그룹 샤이니 민호가 마라톤 대회 도중 페이스메이커에게 신체적 도움을 받았다는 논란에 사과했다.민호는 3일 자신의 SNS에 "11월 1일에 참여한 마라톤에서 많은 분들께 실망을 안겨드려 죄송하다"며 사과문을 게재했다. 그는 "모든 것이 저의 부족함으로 일어난 일이고, 스포츠를 아끼고 사랑하는 사람으로서 부끄러운 마음이 크다"고 밝혔다.앞서 민호는 지난 1일 열린 '2026 JTBC 서울마라톤'에 참가해 생애 첫 풀코스인 42.195km를 3시간 18초 만에 완주했다. 마라톤 풀코스를 3시간 이내에 완주하는 이른바 '서브3'(Sub-3) 달성에는 단 18초가 모자랐다.첫 도전에서 3시간대 기록을 세우며 박수를 받았지만, 이후 온라인에 공개된 영상이 논란의 시작이 됐다. 영상에는 민호와 함께 달리던 페이스메이커로 추정되는 남성이 그의 허리 부근에 손을 대고 앞으로 밀어주는 듯한 모습이 담겼다.이를 두고 일부 누리꾼들은 대한육상연맹과 세계육상연맹의 경기 규정을 근거로 문제를 제기했다. 마라톤 경기 중 다른 사람에게 밀어주기 등 물리적인 도움을 받는 행위는 부정 조력으로 판단될 수 있으며, 경우에 따라 실격 사유가 될 수 있다는 지적이다.논란이 커지자 민호는 "같은 일이 다시 일어나지 않게 더욱 신경 쓰겠다"며 "이번 마라톤 결과는 저 역시 받아들이지 않고, 이 과정에서 배운 교훈을 잊지 않겠다"고 전했다.이어 "수많은 땀방울을 흘려가며 노력하시는 러너분들께 존경의 마음을 전한다"고 덧붙였다.다만 대회 주최 측이 민호의 기록에 대해 공식적으로 실격 등 별도 조치를 내렸는지는 확인되지 않았다.샤이니 민호입니다.11월 1일에 참여한 마라톤에서 많은 분들께 실망을 안겨드려 죄송합니다.모든 것이 저의 부족함으로 일어난 일이고, 스포츠를 아끼고 사랑하는 사람으로서 부끄러운 마음이 큽니다.다시 한 번 심려를 끼쳐드려 죄송하다는 말씀 드립니다.같은 일이 다시 일어나지 않게 더욱 신경쓰고 늘 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다.이번 마라톤 결과는 저 역시 받아들이지 않고, 이 과정에서 배운 교훈을 잊지 않겠습니다.수많은 땀방울을 흘려가며 노력하시는 러너분들께 존경의 마음을 전합니다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr