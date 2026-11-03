사진 = 홍진영 인스타그램

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사진 = 홍진영 인스타그램

사진 = 홍진영 인스타그램

가수 홍진영이 쌀쌀해진 날씨에 팬들의 건강을 챙기며 세련된 올블랙 패션을 공개했다.홍진영은 최근 자신의 인스타그램에 "이제 진짜 추웁다ㅏㅏㅏ모두들 감기조심❤️"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍진영은 검은색 의상을 입고 메이크업 도구가 놓인 공간에서 의자 등받이에 팔을 기댄 채 옆을 바라보고 있다. 앞머리를 내린 긴 검은 생머리와 또렷한 눈매, 자연스러운 입술 색이 어우러져 청순한 미모를 드러냈다. 소매 안쪽의 패턴과 허리 부분의 벨트 장식이 검은색 의상에 포인트를 더한다.이어진 사진에서 홍진영은 양손을 주머니에 넣고 고개를 옆으로 돌린 채 눈을 감고 있다. 허리를 감싸는 넓은 벨트가 잘록한 허리선을 강조하며 풍성하게 내려오는 긴 머리카락이 여성스러운 분위기를 더한다. 차분한 표정과 자연스럽게 선 자세가 단아한 매력을 살린다.또 다른 사진에서 홍진영은 고개를 살짝 기울이고 옆을 바라보며 옆모습을 드러냈다. 어깨 아래로 부드럽게 흐르는 긴 생머리와 선명한 이목구비가 돋보이며 검은색 의상에 더해진 금속 장식 벨트가 세련된 스타일링을 완성했다. 차분한 표정에서는 우아한 분위기가 느껴진다.마지막 사진에서 홍진영은 환하게 웃으며 한쪽 손을 들어 올린 채 옆을 바라보고 있다. 눈을 동그랗게 뜨고 미소 짓는 모습에서 특유의 밝은 매력이 드러나며, 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락이 사랑스러운 분위기를 더한다. 소매 끝의 패턴 장식도 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "항상 손, 발 뜨시게 해요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "존예다", "따뜻하게입어요", "이뿌다앙" 등의 댓글을 달았다.한편 홍진영은 지난 10월 지역 축제 무대에 이름을 올리며 활발한 공연 활동을 이어왔다. 경북 봉화에서 열린 제30회 봉화송이축제 '샤이닝스타 콘서트 시즌3' 출연진에 포함됐으며 인천 제37회 화도진축제 폐막 축하공연에 천록담과 함께 출연하는 일정이 공개됐다.홍진영은 최근 지역 축제와 공연을 중심으로 활동을 이어가는 한편 SNS를 통해 팬들과 일상을 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr