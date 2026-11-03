사진 = 혜리 인스타그램
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배우 혜리가 겨울 패딩을 활용한 다양한 스타일링과 함께 근황을 공개했다.

혜리는 최근 자신의 인스타그램에 "무스너클의 계절이 왔다 ☃️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 혜리는 풍성한 검은색 퍼 장식이 달린 후드를 쓰고 카메라를 바라보고 있다. 한 손으로 후드 가장자리를 잡은 채 커다란 눈을 드러냈으며, 반듯한 앞머리와 긴 생머리가 어우러져 인형 같은 비주얼을 완성했다. 허리를 감싸는 벨트가 달린 검은색 패딩은 세련된 겨울 패션을 돋보이게 한다.
사진 = 혜리 인스타그램
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이어진 사진에서 혜리는 아이보리색 패딩으로 색다른 매력을 선보였다. 얼굴을 감싸는 밝은색 퍼 후드를 한 손으로 잡고 살짝 입을 벌린 채 카메라를 바라보고 있다. 후드 양옆에 달린 둥근 털 장식이 귀여운 느낌을 더하며, 얼굴 주변으로 내려온 검은 생머리가 청순한 분위기를 살린다.
사진 = 혜리 인스타그램
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또 다른 사진에서 혜리는 검은색 패딩의 후드를 뒤로 내린 채 양손으로 어깨 부분을 잡고 포즈를 취하고 있다. 앞머리를 가지런히 내린 긴 생머리와 검은색 이너가 자연스럽게 어우러졌으며, 허리를 조여주는 넓은 벨트가 날씬한 실루엣을 강조한다. 카메라를 향해 고개를 살짝 기울인 모습에서는 시크하면서도 사랑스러운 매력이 느껴진다.
사진 = 혜리 인스타그램
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이어 공개된 사진에서 혜리는 회색 후드 상의를 입고 커다란 흰색 꽃다발을 품에 안은 채 카메라를 바라보고 있다. 길게 늘어뜨린 검은 생머리와 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데, 꽃다발에는 "Moose Knuckles x Hyeri"라는 문구가 적힌 카드가 꽂혀 있다. 곁에 놓인 풍선과 장식 케이크도 눈길을 끈다.
사진 = 혜리 인스타그램
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마지막 사진에서 혜리는 검은색 상의를 입고 휴대전화를 든 채 거울 셀카를 촬영하고 있다. 한쪽 검지로 볼을 가리키며 입술을 살짝 벌린 모습으로 일자로 내린 앞머리와 긴 생머리가 발랄한 매력을 더한다. 꾸밈없는 표정과 커다란 눈망울이 사랑스러운 분위기를 자아낸다.

한편 혜리는 최근 캐나다 아우터 브랜드 무스너클과 함께 패션 매거진 '더블유 코리아' 11월호 디지털 커버 및 화보를 선보였다. 지난 10월 23일 공개된 이번 화보는 '에어리 프로스트(Airy Frost)'를 콘셉트로 진행됐으며, 혜리는 다양한 겨울 아우터를 착용하고 세련된 스타일링을 선보였다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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