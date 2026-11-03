사진 = 혜리 인스타그램

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배우 혜리가 겨울 패딩을 활용한 다양한 스타일링과 함께 근황을 공개했다.혜리는 최근 자신의 인스타그램에 "무스너클의 계절이 왔다 ☃️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 혜리는 풍성한 검은색 퍼 장식이 달린 후드를 쓰고 카메라를 바라보고 있다. 한 손으로 후드 가장자리를 잡은 채 커다란 눈을 드러냈으며, 반듯한 앞머리와 긴 생머리가 어우러져 인형 같은 비주얼을 완성했다. 허리를 감싸는 벨트가 달린 검은색 패딩은 세련된 겨울 패션을 돋보이게 한다.이어진 사진에서 혜리는 아이보리색 패딩으로 색다른 매력을 선보였다. 얼굴을 감싸는 밝은색 퍼 후드를 한 손으로 잡고 살짝 입을 벌린 채 카메라를 바라보고 있다. 후드 양옆에 달린 둥근 털 장식이 귀여운 느낌을 더하며, 얼굴 주변으로 내려온 검은 생머리가 청순한 분위기를 살린다.또 다른 사진에서 혜리는 검은색 패딩의 후드를 뒤로 내린 채 양손으로 어깨 부분을 잡고 포즈를 취하고 있다. 앞머리를 가지런히 내린 긴 생머리와 검은색 이너가 자연스럽게 어우러졌으며, 허리를 조여주는 넓은 벨트가 날씬한 실루엣을 강조한다. 카메라를 향해 고개를 살짝 기울인 모습에서는 시크하면서도 사랑스러운 매력이 느껴진다.이어 공개된 사진에서 혜리는 회색 후드 상의를 입고 커다란 흰색 꽃다발을 품에 안은 채 카메라를 바라보고 있다. 길게 늘어뜨린 검은 생머리와 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데, 꽃다발에는 "Moose Knuckles x Hyeri"라는 문구가 적힌 카드가 꽂혀 있다. 곁에 놓인 풍선과 장식 케이크도 눈길을 끈다.마지막 사진에서 혜리는 검은색 상의를 입고 휴대전화를 든 채 거울 셀카를 촬영하고 있다. 한쪽 검지로 볼을 가리키며 입술을 살짝 벌린 모습으로 일자로 내린 앞머리와 긴 생머리가 발랄한 매력을 더한다. 꾸밈없는 표정과 커다란 눈망울이 사랑스러운 분위기를 자아낸다.한편 혜리는 최근 캐나다 아우터 브랜드 무스너클과 함께 패션 매거진 '더블유 코리아' 11월호 디지털 커버 및 화보를 선보였다. 지난 10월 23일 공개된 이번 화보는 '에어리 프로스트(Airy Frost)'를 콘셉트로 진행됐으며, 혜리는 다양한 겨울 아우터를 착용하고 세련된 스타일링을 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr