리센느 원이 / 사진=더뮤즈엔터테인먼트

리센느 원이 / 사진=더뮤즈엔터테인먼트

그룹 리센느 원이가 최근 공연 중 무대 이탈로 불거진 건강 이상설에 해명하며 팬들을 안심시켰다.리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)는 3일 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 미니 4집 'PULSE'(펄스) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.앞서 원이는 지난달 31일 경북 경주에서 열린 'APEC 정상회의장 기념관 개관식' 축하 공연 도중 갑자기 무대를 내려갔다. 이후 다시 합류해 남은 공연을 마쳤지만, 당시 영상이 온라인에 퍼지면서 건강 상태를 우려하는 반응이 나왔다. 이에 원이는 팬 소통 플랫폼을 통해 세탁 과정에서 줄어든 의상을 입고 공연하다 호흡에 어려움을 겪었다고 설명했다.이날 원이는 건강 상태과 관련된 질문에 "너무 너무 괜찮다. 거제 상여자는 옷 따위로 넘어지지 않는다. 밥을 많이 먹었나 생각도 했다"고 유쾌하게 답했다. 이어 "사전에 옷을 확인하지 않은 내 탓도 있다"며 "전혀 걱정하지 않았으면 좋겠다"고 말했다. 그러면서 "마, 걱정하지 마라. 단디 챙길게"라고 사투리로 덧붙였다.미니 4집 'PULSE'는 누군가에게 전한 노래가 다시 자신에게 힘이 돼 돌아오는 순간을 담았다. 앨범명은 심장의 박동을 뜻한다. 타이틀곡 'With'(위드)를 포함해 'Finest Thing'(파이니스트 띵), '백화요란 (Inside Out)', 'MEME'(미미), 'Dragon'(드래곤)까지 총 5곡이 수록됐다.타이틀곡 'With'는 오랫동안 기다려 온 상대와 마주한 순간의 감정을 표현한 노래다. 서정적 도입부로 시작해 힘차게 터지는 후렴으로 이어지는 구성이 특징이며, 빨라지는 심장 박동을 연상시킨다.리센느의 미니 4집 'PULSE'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr