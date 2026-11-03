디즈니+ 새 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 제작발표회가 진행됐다. / 사진=송이채 기자

디즈니+ 새 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 제작발표회가 진행됐다. / 사진=송이채 기자

디즈니+ 새 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 제작발표회가 진행됐다. / 사진=송이채 기자

디즈니+ 새 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 제작발표회가 진행됐다 / 사진=송이채 기자

디즈니+ 새 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 제작발표회가 진행됐다. / 사진=송이채 기자

디즈니+ 새 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 제작발표회가 진행됐다. / 사진=송이채 기자

디즈니+ 새 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 제작발표회가 진행됐다. / 사진=송이채 기자

글로벌 누적 조회수 29억 7000만 회를 기록한 인기 웹소설·웹툰 '재혼 황후'가 초호화 캐스팅을 앞세워 실사화로 제작됐다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 황실 로맨스의 주역으로 뭉친 가운데, 원작의 방대한 세계관을 10부작에 압축한 새로운 로맨스 판타지 대서사극을 예고했다.3일 오전 디즈니+ 새 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 제작발표회가 서울 여의도동 콘래드 서울에서 열렸다. 현장에는 조수원 감독과 배우 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.디즈니+ 측은 이날 현장에서 공개일을 기존의 4일이 아닌 오늘(3일)로 변경됐다고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 했다. 이는 해외 예비 시청자들의 시차를 감안한 결정으로 예측된다.조수원 감독은 "우리 인물들이 움직이는 공간이 진짜 같은 느낌이었으면 좋겠다는 생각이었다. 그런 공간들을 제작사에서 많이 배려해줘서 미술적으로나 준비를 많이 했다. 그러다 독일의 성을 발견했고, 우리 인물들이 정말 재밌게 놀 수 있을거란 생각을 했다"라고 밝혔다.황후 나비에 역의 신민아는 "원작은 많은 에피소드와 엮여있는 인물이 더 많은 걸로 알고 있는데 우리는 10부작 안에서 네 명의 주인공 위주로 서사와 기승전결을 간략하게 자극적으로 푼 작품이라 생각했다"고 말했다. 이어 "새로운 형태의 대본이어서 궁금증이 있었다. 물론 우려도 있었다. 그래도 익숙한 부분이 있어서 굉장히 익숙하면서 새로운 형태의 시리즈가 나올 것 같았다. 내가 맡은 황후 역할도 이전에 내가 보여주지 않았던 모습을 보여줄 수 있을 것 같아 선택하게 됐다"고 덧붙였다.황제 소비에슈 역을 맡은 주지훈은 "내 입맛에는 생소한 작품이었다. 한참을 고민했다. 스푼을 떠 놓고 관찰도 하고 냄새도 맡고, '이것을 과연 맛봐도 될까'라고 고민하던 찰나 믿을 만한 분이 그냥 내 손을 잡고 입 안에 넣으셨다"라고 말했다. 이어 "내게 선입견이 있었던 것 같다. 우리가 '국'이라고 하면 익숙한데 '수프'라고 하면 낯설지 않나. 이것 또한 충분히 국일 수 있겠다, 내 입에 맞을 수 있겠다 싶다. 그래도 우선 오늘 작품을 봐야 알겠다"라고 소회를 밝혔다.이종석이 연기한 왕자 하인리는 나비에의 새로운 운명을 여는 인물이자 그의 곁에서 든든한 조력자가 되어주는 인물이다. '퀸'이라는 이름의 새로 변신하는 신비로운 능력도 갖고 있다. 이종석은 "왕자 역할을 언제 또 해보겠느냐는 마음으로 출연하게 됐다"며 "하인리는 워낙 잘생기고 나비에에게 든든한 힘이 되어주는 인물이라 어느 작품보다 외적인 부담감이 컸다"고 털어놨다.극 중 등장하는 새 '퀸'은 실제 새의 움직임을 관찰한 자료를 바탕으로 생동감을 살리는 동시에 깃털과 눈동자의 색은 하인리의 외형과 연결 지어 완성시켰다고 한다. MC 박경림이 "국내 최초 새 연기"라고 하자 이종석은 "내가 직접 연기 한 건 아니지만, 이 새가 어떻게 나올지, 결과물을 보기 전까지 모르는 입장이라 불안했다"고 말했다.하이라이트 영상에 등장한 새가 이종석의 얼굴과 닮은 것 같다는 질문에 "알아봐 주셔서 감사하다. 내 얼굴이 '새상'이긴 하다"라고 너스레를 떨었다. 이어 "내 모양새나 몸짓을 많이 활용해서 새 디자인할 때 애쓴 거로 안다"며 "개인적으로 부담이었던 건 새에서 사람으로 변할 때 나체라, 그런 게 부담이 됐다. 시간을 한 달만 더 달라고 하기도 했다"고 덧붙였다.이세영은 도망 노예 신분으로 황궁에 들어와 황제의 총애를 받는 라스타로 변신한다. 그는 "한동안 보여드리지 못했던, 밉지만 마냥 미워할 수는 없는 캐릭터를 연기하고 싶었다"고 운을 뗐다. 이어 "이미 세 배우의 캐스팅이 결정된 상태여서 꼭 함께하고 싶은 마음도 컸다. 라스타를 통해 또 다른 얼굴을 보여드릴 수 있을 것 같았다"고 밝혔다.특히 대사가 어려웠다는 이세영은 "'언니라고 불러도 되나요?'라는 대사를 할 때 라스타가 정말 생각이 없구나 싶었다"고 고백해 장내를 웃게 만들었다. 이어 "3인칭 대사를 쓰는데 댓글 반응이 안 좋더라. 이걸 어떻게 살릴지 고민을 많이 했고 그 화법을 입에 붙이려고 노력을 많이 했다"고 설명했다.마지막으로 배우들은 입을 모아 "디즈니가 준비한 판타지 세계관에 빠져들길 바란다"고 당부했다.'재혼 황후'는 3일 오후 디즈니+를 통해 전세계 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr