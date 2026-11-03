강훈이 '뜨거운 안녕'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

강훈이 '뜨거운 안녕' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=tvN

배우 강훈이 '뜨거운 안녕' 출연 계기를 밝혔다.3일 tvN 새 수목드라마 '뜨거운 안녕' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 배우 강훈, 조현철, 김정진, 이이담, 문희, 윤가이와 정지현 감독이 참석했다.'뜨거운 안녕'은 꿈을 향해 질주하던 무명 개그맨 삼인방이 정체불명의 수상한 여성을 만나 저마다의 내일을 찾아가는 성장기를 그린다.강훈은 극 중 개그를 삶의 최우선으로 여기는 강태구 역을 맡았다. 그는 "태구는 삶의 1순위가 개그인 인물이다. 친구들까지 개그의 길로 이끌었지만 약속했던 10년이 지나면서 책임감을 느끼고 갈등하게 된다"고 캐릭터를 설명했다.이날 강훈은 작품에 출연하게 된 계기를 묻자 정지현 감독과의 인연을 언급했다. 그는 "감독님께 제안을 받았을 때 무조건 하겠다고 생각했다"며 "감독님의 작품에 자주 출연하다 보니 주변에서는 감독님과 친척 사이라는 이야기부터 같이 운동하는 사이라는 소문까지 돌았다"고 말했다.그러면서 "아니다. 정말 사랑하는 감독님이다. 대본을 읽었을 때도 재미있었고, 꿈을 향해 나아가는 청춘들을 응원하고 싶은 마음이 컸다. 그래서 출연을 결심했다"라며 웃어 보였다.'뜨거운 안녕'은 오는 11일 오후 10시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr