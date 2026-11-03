리센느 리브 / 사진=더뮤즈엔터테인먼트

리센느 미나미 / 사진=더뮤즈엔터테인먼트

그룹 리센느가 음원 차트 역주행의 기세를 안고 컴백했다.리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)는 3일 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 미니 4집 'PULSE'(펄스) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.리센느는 올해 원이의 유튜브 콘텐츠에서 일본인 멤버 미나미가 선보인 갸루 콘셉트 영상으로 주목받았다. 멤버들을 향한 관심은 음악으로 이어졌고, 2024년 8월 발매한 'LOVE ATTACK'(러브 어택)이 약 2년 만에 멜론 톱100 1위에 올랐다. 이후 지난 7월 카라의 'Pretty Girl'(프리티 걸)을 리메이크해 선보였지만, 이들만의 신곡으로 돌아오는 것은 이번이 처음이다. 이에 리센느가 새 앨범으로 상승세를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠렸다.이날 리브는 "많은 사랑과 관심 덕분에 4개월이 빠르게 지나갔다. 기다려준 분들의 기대에 부응하고자 멤버 모두 한마음 한뜻으로 열심히 준비했다. 한층 단단해지고 성장한 리센느의 모습을 기대해 달라"고 말했다.미나미도 "많은 분의 관심을 받고 있는 만큼 기분 좋은 긴장감을 안고 컴백을 준비했다. 새로운 매력과 성장한 모습을 보여줄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 제나 또한 "좋은 부담감으로 다가왔다. 부담감을 원동력 삼아 연습도 더 열심히 하고 힘을 낼 수 있었다"라고 했다.미니 4집 'PULSE'는 심장의 박동을 뜻하는 앨범명처럼, 누군가에게 전한 노래가 다시 자신에게 힘이 돼 돌아오는 순간을 담았다. 타이틀곡 'With'(위드)를 포함해 'Finest Thing'(파이니스트 띵), '백화요란 (Inside Out)', 'MEME'(미미), 'Dragon'(드래곤)까지 총 5곡이 수록됐다.타이틀곡 'With'는 오랫동안 기다려 온 상대와 마주한 순간의 감정을 표현한 노래다. 서정적 도입부로 시작해 힘차게 터지는 후렴으로 이어지는 구성이 특징이며, 빨라지는 심장 박동을 연상시킨다.리센느의 미니 4집 'PULSE'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr