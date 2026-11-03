이이담이 '뜨거운 안녕'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

이이담이 '뜨거운 안녕' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=tvN

넷플릭스 작품에 연이어 출연하며 '넷플릭스의 딸'이라는 별명을 얻은 배우 이이담이 이번에는 tvN 드라마로 시청자들과 만난다.3일 tvN 새 수목드라마 '뜨거운 안녕' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 배우 강훈, 조현철, 김정진, 이이담, 문희, 윤가이와 정지현 감독이 참석했다.'뜨거운 안녕'은 꿈을 향해 질주하던 무명 개그맨 삼인방 '아수라'가 정체불명의 수상한 여성을 만나 저마다의 내일을 찾아가는 성장기를 그린다.이이담은 극 중 아수라의 열렬한 팬이자 오랜 기간 은둔 생활을 이어온 고은영 역을 맡았다. 고은영은 어느 날 갑작스럽게 아수라 앞에 나타나 이들의 일상에 변화를 가져오는 인물으로 강훈과 로맨스를 그린다.이날 이이담은 고은영에 대해 "아수라에게는 불청객일 수 있지만 은영이는 누구보다 아수라를 응원하는 인물"이라고 소개했다. 이어 "진심을 다해 이들을 응원하는 모습이 인상적이었고 많은 이들에게 힘을 줄 수 있는 작품이라 생각해 함께하게 됐다"고 설명했다.관전 포인트를 밝히기도 했다. 이이담은 "은영이가 아수라에게 깜짝 선물을 하는 장면이 있다. 선물을 받은 아수라가 깜짝 놀라 뒤집어진다. 또 일반적인 멜로에서는 쉽게 볼 수 없는 스타와 팬의 관계를 그린다. 추격전도 있고 재미있는 에피소드가 많다"고 말했다.그러면서 "이 작품을 촬영하면서 하면서 정말 많은 위로를 받았다. 우리 드라마가 시청자들에게도 조금이나마 힘이 됐으면 좋겠다. 많은 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.'뜨거운 안녕'은 오는 11일 오후 10시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr