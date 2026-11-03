배우 윤가이가 '뜨거운 안녕'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

윤가이가 '뜨거운 안녕' 제작발표회에 참석했다. / 사진제공=tvN

가수 장기하와 공개 열애 중인 배우 윤가이가 tvN 새 수목드라마 '뜨거운 안녕'으로 시청자들과 만난다.3일 tvN 새 수목드라마 '뜨거운 안녕' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 배우 강훈, 조현철, 김정진, 이이담, 문희, 윤가이와 정지현 감독이 참석했다.'뜨거운 안녕'은 꿈을 향해 질주하던 무명 개그맨 삼인방이 정체불명의 수상한 여성을 만나 저마다의 내일을 찾아가는 성장기를 그린다. 윤가이는 극 중 자유로운 영혼이자 고은영의 친동생 고지영 역을 맡았다.이날 윤가이는 출연을 결정한 이유에 대해 "감독님 전화를 받았을 때 어떤 내용이든 무조건 해야겠다고 생각했다"고 밝혔다. 이어 "드라마 데뷔작에서 감독님과 함께했기 때문에 믿음이 있었다. 대본을 읽고 인물들의 이야기와 제가 맡을 역할을 보니 부탁드려서라도 꼭 하고 싶었다"고 덧붙였다.작품이 전하는 메시지에도 공감했다고 밝혔다. 윤가이는 "젊은 청춘들에게 힘이 될 수 있는 이야기라고 생각했다. 과거와 현재를 지나 각자의 삶을 살아가는 시청자들에게도 많은 힘을 드릴 수 있을 것 같아 선택했다"고 설명했다.이어 그는 자신이 맡은 캐릭터에 대해 "언니 고은영과 머리끝부터 발끝까지 다른 인물"이라며 "언니가 세상과 단절한 사람이라면 지영은 그런 언니를 세상 밖으로 꺼내주는 역할"이라고 소개했다.그러면서 "두 사람의 차이를 보여주기 위해 스타일링에도 신경을 많이 썼다. 언니와 투덕거리더라도 그 안에 사랑이 느껴졌으면 했다. 그런 관계를 표현하기 위해 대화를 많이 나누며 준비했다"고 회상했다.'뜨거운 안녕'은 오는 11일 오후 10시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr