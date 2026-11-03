딘딘이 행사에서 취재진을 향해 손을 흔들고 있다. / 사진=텐아시아DB

'밥값 하는 남자들'에서 딘딘과 이준이 티키타카 케미를 뽐냈다. / 사진제공=코미디TV

배우 이준과 가수 딘딘이 서로의 장례식에 미역국을 차려주기로 약속했다. 누가 먼저 세상을 떠날지를 두고 농담을 주고받는가 하면, 문세윤을 향해 도전장을 내미는 등 거침없는 입담으로 웃음을 안겼다.지난 1일 방송된 코미디TV 예능 '밥값 하는 남자들'에서는 이준과 딘딘이 미역국 전문점, 퓨전 한식당, 중식당을 차례로 방문해 음식 가격을 맞히는 대결을 펼쳤다.첫 번째로 방문한 미역국 전문점에서 딘딘은 순살 가자미 미역국을 맛본 뒤 "나 죽으면 장례식장에 이거 놔야 해"라고 부탁해 이준을 폭소케 했다. 이에 이준이 "내가 꼭 이 미역국으로 차려줄게"라고 약속하자 딘딘은 "형이 먼저 가지"라고 받아쳤다.이준도 지지 않았다. 그는 "그건 모르는 거야. 가는 데 순서 없단다"라고 응수했다. 결국 두 사람은 먼저 세상을 떠나는 사람의 장례식에 남은 사람이 미역국을 준비해 주기로 합의해 웃음을 자아냈다.보쌈을 맛보던 중에는 문세윤이 화두에 올랐다. 이준이 보쌈을 한입에 먹으려 하자 딘딘은 "이걸 해야 '맛있는 녀석들' 이긴다. 근데 문세윤 형이 우릴 경쟁 상대로도 안 보더라"라며 승부욕을 자극했다. 이에 이준은 "문세윤 형 딱 기다려"라고 외치며 도전장을 내밀었다. 첫 번째 음식값 추리 대결에서는 딘딘이 승리했다.두 번째 대결은 한식과 양식을 결합한 퓨전 한식당에서 진행됐다. 이색적 메뉴 구성에 두 사람 모두 가격을 쉽게 예상하지 못했다.딘딘은 음식의 특징을 설명하며 "K팝 아티스트 같은 느낌이야"라고 표현했다. 그러자 아이돌 그룹 엠블랙 출신인 이준은 "엠블랙 같습니다"라고 받아쳐 웃음을 더했다. 가격 힌트를 얻을 기회가 딘딘에게 돌아가자 이준은 "사장님 안 오겠습니다"라며 장난스럽게 서운함을 드러냈다. 그러나 두 번째 대결에서는 이준이 승리하면서 승부는 1대 1 원점으로 돌아갔다.마지막 승부는 중식당에서 펼쳐졌다. 탕수육을 맛본 딘딘은 "초등학교 졸업식 때 엄마 아빠랑 먹었던 탕수육 맛이 나가지고"라며 어린 시절의 추억을 떠올렸다. 감상에 젖은 딘딘과 달리 이준은 "가 집에. 지금 나가"라고 단호하게 반응해 웃음을 안겼다.마지막 대결에서도 가격 힌트는 딘딘에게 돌아갔다. 하지만 이준이 음식값을 정확히 맞히면서 최종 승리를 차지했다. 두 사람은 음식 가격을 추리하는 과정에서도 끊임없이 농담과 신경전을 주고받으며 남다른 호흡을 보여줬다.'밥값 하는 남자들'은 매주 일요일 오후 9시 30분 코미디TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr