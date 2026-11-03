리센느 미니 4집 미디어 쇼케이스 / 사진=이승현 기자 lsh87@

리센느 미니 4집 미디어 쇼케이스 / 사진=이승현 기자 lsh87@

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리센느 미니 4집 미디어 쇼케이스 / 사진=이승현 기자 lsh87@

그룹 리센느가 새로운 시험대에 섰다. 유튜브에서 시작된 관심을 음원 차트 정상까지 이어간 이들이 이번에는 새 앨범으로 음악적 역량을 증명한다. '중소의 기적'이라는 수식어에 감사를 전한 멤버들은 잠깐의 화제성에 머무르지 않고 '믿고 듣는 리센느'라는 평가를 굳히겠다는 각오다.리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)는 3일 서울 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 미니 4집 'PULSE'(펄스) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.리센느는 올해 원이의 개인 유튜브 콘텐츠로 주목받았다. 미나미가 출연한 갸루 콘셉트 영상에서 나온 '거제 야호'가 밈으로 퍼졌고, 그룹을 향한 관심은 음악으로 이어졌다. 2024년 8월 발매한 'LOVE ATTACK'(러브 어택)은 역주행 끝에 지난 7월 멜론 톱100 1위에 올랐다.이후 카라의 'Pretty Girl'(프리티 걸)을 리메이크해 선보였지만, 자신들만의 신곡을 내놓는 것은 역주행 이후 이번이 처음이다. 기존 곡의 재발견과 리메이크의 인기에 이어 새 음악까지 대중의 선택을 받도록 하는 게 이번 컴백의 과제다.높아진 기대는 부담감이자 원동력이 됐다. 제나는 "좋은 부담감으로 다가왔다. 그 원동력으로 연습도 더 열심히 하고 힘을 낼 수 있었다"고 말했다. 쇼케이스에서 첫 무대를 선보인 제나는 "무대에 오르기 전에는 긴장했지만, 막상 음악이 나오자 새 노래를 들려줄 수 있다는 설렘이 더 커졌다"며 눈을 반짝였다.더뮤즈엔터테인먼트 소속인 리센느. 엔터업계에서 이름난 대형 기획사가 아닌 중소 기획사 출신이라는 점에서 '중소의 기적'이라는 수식어를 얻었다. 원이는 '중소의 기적'이라는 평가에 "기적이 쉽지 않은데, 기적이란 단어를 붙여주셔서 감사하다. 다시 한 번 기적이란 단어를 떠올리게 하는 그룹이 되고 싶다"고 밝혔다. 그 원동력을 묻자 "끝까지 우리를 지켜준 팬들의 사랑이 크지 않을까 싶다"고 답했다.매 앨범에 향기를 담아온 리센느가 이번에 선택한 향은 머스크다. 미나미는 "우리와 우리를 지켜봐 주시는 분들이 함께 나누는 체온을 닮은 향"이라고 설명했다. 은은하게 오래 머무는 향처럼 이번 앨범도 듣는 이들의 곁에 오래 남았으면 한다는 마음을 담았다.미니 4집 'PULSE'는 누군가에게 전한 노래가 다시 자신에게 힘이 돼 돌아오는 순간을 담았다. 타이틀곡 'With'를 비롯해 'Finest Thing'(파이니스트 띵), '백화요란 (Inside Out)', 'MEME'(미미), 'Dragon'(드래곤)까지 총 5곡이 수록됐다.이 가운데 타이틀곡 'With'는 오랫동안 기다려 온 상대와 마주한 순간의 감정을 표현한 노래다. 서정적인 도입부에서 힘차게 터지는 후렴으로 이어지며 빨라지는 심장 박동을 연상시킨다. 다섯 멤버가 한 몸처럼 호흡을 맞추는 안무에도 공을 들였다. 제나는 "다섯 명의 팀워크를 가장 보여드리고 싶었다. 리센느가 하나로 뭉쳤을 때 나오는 시너지를 눈여겨봐 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.수록곡 '백화요란'은 미나미가 쓴 붓글씨에서 출발했다. 앞서 공개된 붓글씨로 신곡을 스포한 것 아니냐는 궁금증이 있었지만, 곡보다 붓글씨가 먼저였다. 미나미가 평소 좋아하던 사자성어를 한 해의 목표로 썼고, 이를 본 소속사 이사가 곡으로 발전시켰다는 설명이다. 미나미는 "애정하는 단어가 리센느의 곡 제목이 된 것만으로도 기쁘다. 그 곡을 직접 부를 수 있어 신기하고 감사하다"고 말했다.음악 작업에 참여하고 싶은 마음도 내비쳤다. 원이는 "팬들과 회사 식구들을 위한 가사를 직접 써서 노래로 내고 싶다"고 말했다. 미나미는 "프로듀싱에 도전할 기회가 주어진다면 열심히 해보고 싶다"고 밝혔다.팀의 목표를 묻자 원이는 "구체적인 수치를 목표로 삼기보다 리센느만의 색깔과 실력, 음악을 보여드리는 데 집중했다"고 설명했다. 미나미는 "성공의 기준은 사람마다 다르다고 생각한다"며 "리센느의 음악과 향을 많은 분들의 기억에 오래 남기는 것이 목표"라고 말했다. 이어 "그 목표를 향해 나아가는 것 자체가 성장의 과정이라고 생각한다"고 덧붙였다.인기를 얻은 뒤에도 변함없이 지키고 싶은 마음가짐을 묻자, 멤버들은 초심을 잃지 않고 팬들과 오래 함께하고 싶다고 입을 모았다. 미나미는 "같은 자리에서 똑같이 최선을 다하자는 게 우리의 각오다"라고 말했다. 메이는 "잠깐 반짝하고 사라지는 화제성이 아니라 오래 사랑받는 그룹이 되고 싶다"며 "새로운 모습을 보여주기 위해 멤버들끼리 자주 이야기를 나눈다"고 전했다.이번 활동을 통해 얻고 싶은 평가도 분명했다. 원이는 "퍼포먼스와 음악 모두 리센느의 새로운 모습을 보여드리고 싶다. 믿고 듣는다는 이야기를 확실하게 듣고 싶다"고 밝혔다. 리브 역시 "'변함없이 믿고 듣는 리센느'라는 이야기를 듣고 싶다"고 힘을 보탰다.리센느의 미니 4집 'PULSE'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr