빠니보틀이 '카우몰'의 MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

빠니보틀과 궤도가 '카우몰'의 MC를 맡았다. / 사진제공=ENA

260만 구독자를 보유한 여행 유튜버 빠니보틀이 공개 열애에 이어 새로운 예능 프로그램의 MC로 발탁됐다. 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 보드게임을 소재로 한 프로그램을 이끌 예정이다.3일 ENA 측은 빠니보틀과 궤도가 새 예능 프로그램 '카드 한 장에 우정이 흔들리는 줄은 몰랐습니다만?'(이하 '카우몰')의 MC로 출연한다고 밝혔다.'카우몰'은 보드게임을 좋아하는 두 MC와 매회 새로운 게스트들이 모여 승부를 펼치는 리얼 버라이어티 프로그램이다. 게임 과정에서 벌어지는 심리전과 배신, 연합과 반전 등을 통해 출연자들의 관계와 감정 변화를 보여줄 예정이다.빠니보틀과 궤도는 서로 다른 성향을 바탕으로 프로그램을 이끈다. 빠니보틀은 세계 각국을 여행하며 쌓아온 경험과 솔직한 입담을 앞세워 게임에 참여한다. 반면 궤도는 과학적 사고와 논리적인 분석을 바탕으로 전략적인 승부를 펼칠 예정이다.본능적인 판단을 앞세우는 빠니보틀과 논리적으로 상황을 분석하는 궤도가 어떤 호흡을 보여줄지도 관전 요소다. 두 사람은 게임에 따라 서로 협력하거나 경쟁하며 다양한 상황을 만들어갈 것으로 보인다.'카우몰'은 기존 두뇌 서바이벌 프로그램과 달리 전략뿐 아니라 운과 순간적인 판단도 승패를 좌우하도록 구성했다. 상대의 심리를 파악하는 능력과 예상하지 못한 변수에 대처하는 과정이 게임의 중요한 요소로 작용한다.게임이 진행되는 동안 출연자들의 관계에도 변화가 생긴다. 승리를 위해 힘을 합쳤던 이들이 경쟁자로 돌아서거나 불리한 상황에서 새로운 연합을 형성하는 등 예측하기 어려운 전개가 이어질 예정이다.매회 달라지는 게스트 구성도 특징이다. 연예인과 크리에이터를 비롯해 다양한 분야의 전문가들이 출연하며, 출연진의 특성에 맞춰 게임과 대결 주제도 달라진다. 세대별 대결부터 두뇌 싸움, 게임 실력자들의 경쟁까지 여러 형태의 승부를 선보일 계획이다. 전략과 추리, 협상, 순발력 등을 요구하는 보드게임을 활용해 출연자들의 다양한 면모를 보여준다.특히 제작진은 게임의 승패뿐 아니라 그 과정에서 달라지는 출연자들의 감정과 관계에 초점을 맞췄다. 승리를 앞두고 벌어지는 신경전과 예상치 못한 패배, 극적인 역전 등을 통해 보드게임에 익숙하지 않은 시청자들도 쉽게 즐길 수 있도록 구성할 예정이다.빠니보틀과 궤도가 MC로 나서는 '카우몰'은 오는 12월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr