오아린이 iHQ와 재계약을 체결했다./사진제공=iHQ

배우 오아린이 iHQ와 재계약을 체결했다.3일 소속사 iHQ는 “사랑스러운 비주얼과 똑 부러진 연기력으로 많은 사랑을 받은 오아린과 아름다운 동행을 이어갈 수 있게 되어 기쁘다”며 “오아린이 가진 재능을 마음껏 펼치며 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 든든한 동반자로서 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.2015년 데뷔한 오아린은 드라마 ‘언니는 살아있다’, ‘화유기’, ‘라이프 온 마스’, ‘달이 뜨는 강’, ‘너와 나의 경찰수업’ 등 여러 작품에 출연하며 연기 내공을 쌓았다. 광고와 예능 등으로 활동 영역을 넓혀왔다.특히 오아린은 드라마 ‘황후의 품격’에서 아리 공주 역을 맡아 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 극 중 이희진, 장나라와 모녀 호흡을 맞춘 그는 통통 튀는 귀여운 매력으로 극에 활기를 불어넣었다.오아린은 소속사를 통해 “iHQ와 다시 한번 함께하게 되어 뜻깊다. 지금까지 믿고 응원해 주신 모든 분께 감사드리며, 곧 좋은 모습으로 인사드릴 테니 많은 응원 부탁드린다”고 소감을 밝혔다.오아린은 오랜 인연을 이어온 iHQ와의 재계약을 통해 새로운 도약을 예고했다. 앞으로 오아린이 보여줄 활약과 변화에 이목이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr