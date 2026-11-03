가수 이효리가 '연애전쟁'에서 MC로 활약하고 있다. / 사진제공=JTBC

가수 이효리가 정신건강의학과에 정기적으로 방문한다고 밝혔다. 그는 연애 문제로 갈등을 겪는 커플에게 진료를 권하며 자신의 경험을 털어놨다.지난 2일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에는 음주 문제로 갈등을 빚는 커플의 사연이 공개됐다. 남자친구는 일주일에 엿새씩 술을 마셨으며, 한 번에 페트병 소주 4병을 비우기도 했다. 술에 취하면 자제력을 잃고 폭력적인 행동을 보이는 등 심각한 음주 습관을 드러냈다.여자친구 역시 남자친구에게 과도한 스킨십을 요구하며 집착하는 모습을 보였다. 때와 장소를 가리지 않고 체취를 맡게 해 달라고 하는가 하면 술에 취해 거친 말을 내뱉고 감정을 주체하지 못했다. 남자친구의 건강을 걱정하면서도 술을 권하자 이효리는 "아픈 사람한테 술을 권하냐"며 의아해했다.두 사람의 관계를 지켜본 이효리는 이별을 권했다. 남자친구가 연애 전에는 운동과 요식업 일에 열중했지만, 현재는 술에 의존하며 일상생활에 어려움을 겪고 있다는 점을 짚었다. 이어 "함께해서 나아지는 게 없는데 악연이라는 생각밖에 안 든다. 제발 헤어졌으면 좋겠다"며 각자 다른 사람을 만나거나 당분간 연애를 쉬는 편이 낫겠다고 조언했다.두 사람에게 정신건강의학과 진료도 권유했다. 그는 "나도 정신과를 간다. 일상생활에 큰 지장 없는데도 건강검진 하듯이 한 번씩 가본다"며 자신의 경험을 털어놨다. 이어 스스로 문제가 없다고 단정하지 말고 알코올 의존 문제는 없는지 점검해 볼 필요가 있다고 강조했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr