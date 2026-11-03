배우 백현진이 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에서 이재욱의 아버지로 등장했다. / 사진 출처: 넷플릭스

배우 백현진이 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에서 이재욱의 아버지로 등장했다. / 사진 출처: 넷플릭스

배우 백현진이 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에서 이재욱의 아버지로 등장했다.지난달 30일 공개된 '꿀알바'는 시급 50배 이상의 고액 아르바이트를 소개하는 수상한 인력사무소를 배경으로 펼쳐지는 호러 시리즈다. 돈을 벌기 위해 일터에 뛰어든 청년 혁준(이재욱 분)이 기이한 사건들을 겪는 이야기를 그린다.백현진은 혁준과 지윤(김민하 분)의 아버지 민수 역을 맡았다. 민수는 어느 날 흔적도 없이 사라진 인물로, 그의 부재는 남겨진 가족에게 깊은 상처로 남아 있다.특히 과거 민수가 혁준에게 보여줬던 '아빠의 기적' 장면이 눈길을 끌었다. 해당 장면은 현재 시점의 이야기와 교차하며 혁준이 아버지에 대해 품고 있는 기억과 트라우마를 드러낸다. 백현진은 가족을 책임져야 했던 아버지의 불안과 무게를 표현했다.'꿀알바'는 공개 직후 넷플릭스 대한민국 TOP10 1위에 올랐으며, 플릭스패트롤 집계 기준 글로벌 TOP10에도 진입했다.백현진은 오는 16일 첫 방송되는 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'에도 출연한다. 시즌1에 이어 남강경찰서의 수장 구경모 역을 맡아 다시 한번 시청자들과 만난다.한편 '꿀알바'는 넷플릭스에서 공개 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr