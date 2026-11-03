‘국내 최초 새 연기’ 이종석, 나체로 변신…“한 달만 더 달라고”(‘재혼황후’)

배우 이종석이 연기를 하며 부담이 있었다고 털어놨다.3일 오전 디즈니+ 새 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 제작발표회가 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열렸다. 현장에는 조수원 감독과 배우 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.이종석이 연기한 왕자 하인리는 새로 변하는 일족으로, 극 중 등장하는 새 ‘퀸’은 실제 새의 움직임을 관찰한 자료를 바탕으로 생동감을 살리는 동시에 깃털과 눈동자의 색은 하인리의 외형과 연결 지어 완성 시킨 것으로 밝혀졌다.이종석은 “국내 최초 새 연기”라는 MC 박경림의 말에 “내가 직접 연기 한 건 아니지만, 이 새가 어떻게 나올지, 결과물을 보기 전까지 모르는 입장이라 불안했다”고 말했다.그러면서 하이라이트 영상에 등장한 새가 이종석의 얼굴과 닮은 것 같다는 질문에 “알아봐 주셔서 감사하다. 내 얼굴이 ‘새상’이긴 하다”라고 너스레를 떨었다.이어 “내 모양새나 몸짓을 많이 활용해서 새 디자인할 때 애쓴 거로 안다”며 “개인적으로 부담이었던 건 새에서 사람으로 변할 때 나체라, 그런 게 부담이 됐다. 시간을 한 달만 더 달라고 하기도 했다”고 덧붙였다.'재혼 황후'는 3일 오후 디즈니+를 통해 전세계 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr