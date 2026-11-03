리센느 / 사진=더뮤즈엔터테인먼트

리센느 / 사진=더뮤즈엔터테인먼트

그룹 리센느(RESCENE)가 음원 차트 역주행으로 상승세를 탄 가운데 새 앨범을 선보인다.리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)는 3일 미니 4집 'PULSE'(펄스)를 발매한다. 앞서 기존 발표곡들의 역주행으로 주목받은 리센느가 이번 신보를 통해 인기를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.리센느는 심장 박동을 뜻하는 새 앨범명 'PULSE'처럼 서로의 존재가 새로운 힘이 되는 순간을 노래한다. 혼자 간직했던 꿈이 누군가를 만나 현실로 바뀌고, 그 과정에서 생겨난 설렘과 에너지가 무대와 일상으로 확장되는 과정을 음악에 담았다.타이틀곡 'With'(위드)는 오랫동안 기다려 온 상대와 마주한 순간의 감정을 표현한 노래다. 잔잔하게 시작해 폭발적인 후렴으로 이어지는 구성이 특징이다. 점차 고조되는 사운드와 반복되는 훅을 통해 함께 앞으로 나아가겠다는 메시지를 전한다.신보에는 타이틀곡을 비롯해 'Finest Thing'(파이니스트 띵), '백화요란 (Inside Out)', 'MEME'(미미), 'Dragon'(드래곤) 등 총 5곡이 수록된다.이번에도 리센느 특유의 향기 콘셉트가 이어진다. 그동안 음악과 향을 결합해 그룹의 정체성을 표현해 온 리센느는 새 앨범을 표현하는 향으로 머스크를 선택했다. 은은하면서도 오래 남는 머스크의 특성을 음악에 접목해 여운을 전하겠다는 포부를 담았다.리센느의 미니 4집 'PULSE'는 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr