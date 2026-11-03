가수 텐 / 사진 제공=일리멘트

가수 텐(TEN)이 데뷔 후 처음으로 진행하는 미국 솔로 쇼케이스 투어에서 2만 명 이상의 관객을 동원했다.텐은 지난 10월 17일(현지시간) 미국 시애틀을 시작으로 총 14개 도시를 순회하는 'TEN US SHOWCASE TOUR'를 진행하고 있다. 소속사에 따르면 현재까지 10개 도시에서 공연을 마쳤으며, 누적 관객 수는 2만 명을 넘어섰다.이번 투어는 텐이 데뷔 이후 처음으로 선보이는 솔로 쇼케이스 투어다. 시애틀과 시카고 등 미국 주요 도시에서 라이브와 안무를 결합한 무대를 선보였으며, 공연 중간에는 관객들과 대화를 나누는 시간도 마련했다.텐은 공연에서 신곡 발매와 향후 월드투어 계획도 언급했다. 다만 구체적인 발매 일정이나 투어 개최 시기 등은 아직 공개되지 않았다.앞서 텐은 최근 싱글 'OUTWEST'(아웃웨스트)를 발표하며 솔로 활동을 이어왔다. 이번 미국 쇼케이스를 통해 현지 팬들과 직접 만나는 공연 일정도 확대했다.텐은 남은 일정에 따라 애틀랜타와 볼티모어, 보스턴에서 공연한 뒤 뉴욕에서 투어를 마무리할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr