배우 차예련의 학폭 폭로글이 임시조치 처리됐다./사진=텐아시아DB

배우 차예련이 학교폭력 가해 의혹을 전면 부인한 가운데, 논란의 발단이 된 온라인 커뮤니티의 최초 폭로글이 임시조치(블라인드) 처리됐다.지난 2일 온라인 커뮤니티에 따르면 지난달 29일 게재됐던 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 게시물에 임시조치가 내려졌다. 현재 해당 게시글은 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제44조의2에 따라 접근이 차단된 상태다.임시조치는 명예훼손 등 권리 침해 여부를 즉각 판단하기 어렵거나 당사자 간 분쟁이 예상될 때 포털 및 커뮤니티 측이 게시물 노출을 일시적으로 중단하는 제도다. 다만 이번 임시조치가 차예련 측의 직접적인 요청으로 이뤄졌는지 등 구체적인 신청 주체는 확인되지 않았다.앞서 작성자 A씨는 온라인 커뮤니티를 통해 1985년생 여배우에게 중학교 시절 지속적인 폭행과 괴롭힘을 당했다고 주장했다. A씨는 교과서와 체육복을 빼앗긴 것은 물론, 뺨을 맞아 고막이 파열되는 상해를 입었다며 해당 배우의 사과와 방송 활동 중단을 요구했다. 실명은 적시되지 않았으나 출생 연도와 중학교 명칭 단서로 인해 차예련이 지목됐다.의혹이 급격히 확산하자 소속사 HB엔터테인먼트는 지난달 30일 "학교폭력 의혹은 전혀 사실무근"이라며 즉각 부인했다. 소속사 측은 법적 대응 계획은 밝히지 않은 채 사실무근이라는 기존 입장을 확고히 유지하고 있다.논란의 여파로 차예련의 개인 유튜브 채널 '차장금 차예련' 측은 지난 일부 영상과 댓글창을 비활성화했다. 제작진은 "차예련과 함께 미국 일정을 소화하던 중 사안을 접해 대응이 늦어졌다"며 "무분별한 루머 확산과 가족에 대한 2차 가해를 방지하기 위해 제작진 판단하에 댓글창을 닫았다"고 설명했다.최초 폭로글이 임시조치되고 유튜브 댓글창이 닫히며 확산세는 한풀 꺾였으나, 동창생들의 엇갈린 증언과 명확한 팩트 규명이 이뤄지지 않은 만큼 진실을 둘러싼 관심은 여전히 이어지고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr