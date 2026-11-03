피원하모니 / 사진=FNC엔터테인먼트

피원하모니 트랙리스트 / 사진=FNC엔터테인먼트

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 멤버들의 음악적 참여도를 높인 새 앨범으로 8개월 만에 돌아온다.소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 2일 공식 SNS에 피원하모니의 미니 10집 'BLOW UP'(블로우 업) 트랙리스트를 게재했다.공개된 이미지에는 타이틀곡 'BLOW UP'을 비롯해 'element'(엘리먼트), 'How To'(하우 투), 'MOMENTUM'(모멘텀), 't.o.t.y'(티.오.티.와이), 'Talk That'(토크 댓) 등 총 6곡이 담겼다.멤버들은 앨범 작업에 적극적으로 참여해 팀의 음악적 색깔을 녹여냈다. 인탁과 종섭은 타이틀곡을 포함한 6곡 모두 작사가로 이름을 올렸다. 기호는 'element'의 작사에 참여했으며, 'MOMENTUM'에서는 작사와 작곡을 맡았다.트랙리스트에는 멤버들이 직접 손글씨로 적은 곡별 감상 포인트도 담겼다. 각 노래에 대한 멤버들의 생각을 미리 엿볼 수 있도록 구성한 것이 특징이다.'BLOW UP'은 피원하모니가 그동안 이어온 히어로 서사의 마침표를 찍는 앨범이다. 영웅으로 돌아온 멤버들이 주어진 임무를 수행하며 긴 여정의 마지막에 도달하는 이야기를 풀어낸다. 동명의 타이틀곡은 한계를 뛰어넘는 과정과 함께 성장해 온 시간을 음악으로 표현했다.피원하모니는 앨범 발매에 앞서 오는 4일 연세대학교 대강당에서 쇼케이스를 열고 팬들과 만난다. 신보 전곡 음원과 타이틀곡 뮤직비디오는 6일 오후 2시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr