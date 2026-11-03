방송인 최동석이 미소를 보이고 있다. / 사진=최동석 SNS

방송인 최동석이 새로운 마음가짐을 전한 후 근황을 공유했다.최동석은 지난 2일 자신의 인스타그램에 "보고 싶은 사람 만나러 잠시 외출했던 어제. 돌아오는 길 비가 참 예쁘게 내리더라고요"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최동석이 빗길 속 운전을 하고 있는 모습. 차량에서는 가수 성시경의 노래 '영원히'가 흘러나오고 있었다. 해당 곡은 '너를 바라볼 때면 영원에 대해 생각해, '너와 함께 밥을 먹고 커피를 나눠 마시는 사소한 날들이 무엇과도 바꿀 수 없는걸' 등의 가사를 담고 있다.이어 그의 SNS 스토리에는 또 다른 성시경의 노래 '내게 오는 길'이 업로드됐다. 이 곡은 '몰래 그대 모습 바라보면서 내 안에 담아요', '사랑이겠죠 또 다른 말로는 설명할 수 없죠'라는 가사들이 담겨 있다.지난 8월까지만 해도 최동석의 SNS는 딸·아들과 함께하는 일상 또는 자신의 셀카가 주를 이뤘다. 9월부터 누군가가 최동석을 담아주기 시작했다.또 지난달 최동석은 자신의 인스타그램 스토리에 "SNS의 사진 수천 장을 지웠다"며 "이제 좋은 것들로만 채워보자"라고 새로움을 암시하는 듯한 의미심장한 문구를 업로드한 바 있다.한편 최동석은 같은 KBS 아나운서 출신 박지윤과 2009년 결혼했으나 2023년 파경을 맞아 현재 이혼 절차를 밟고 있다. 자녀의 양육권과 친권은 박지윤이 확보한 상태이며, 최동석은 '면접교섭권'을 통해 일주일 중 이틀만 자녀들과 만나고 있다.이혼 소송 과정에서 두 사람은 상간 맞소송도 제기했다. 박지윤은 최동석과 여성 B씨를, 최동석은 박지윤과 남성 A씨를 상대로 소를 제출했다. 그러나 법원은 증거불충분 등을 이유로 모두 기각했고 최동석만 판결에 불복해 항소한 상태다. 최동석이 A씨를 상대로 낸 상간자위자료 손해배상청구 소송은 오는 16일로 판결 선고기일이 잡혔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr