이동국 딸, 중1인데 풀메+파격적인 의상…너무 자유로운 유학 생활

전 축구선수 이동국의 딸 설아가 미국에서 핼러윈을 즐기는 근황을 공개했다.설아는 최근 자신의 SNS에 핼러윈을 맞아 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 설아는 노란색 드레스를 입고 머리에는 반짝이는 티아라를 착용한 채 공주님으로 변신한 모습이다. 가슴 부분에 프릴 장식이 더해진 드레스와 목걸이로 사랑스러운 분위기를 완성했다.특히 올해 중학교 1학년인 설아는 긴 생머리와 또렷한 이목구비로 시선을 사로잡았다. 과거 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 보여줬던 장난기 가득한 어린아이의 모습과 달리 한층 성장한 비주얼이 눈길을 끈다. 미국에서도 남다른 공주님 자태를 뽐내며 핼러윈 분위기를 만끽했다.한편 이동국은 2005년 미스코리아 출신 이수진과 결혼해 슬하에 1남 4녀를 두고 있다. 이들 가족은 과거 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr