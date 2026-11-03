사진: 월트디즈니 컴퍼니 코리아

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배우 주지훈이 ‘재혼 황후’로 돌아온다.오는 4일 공개되는 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’는 동대제국의 완벽한 황후 ‘나비에’(신민아 분)가 도망 노예 ‘라스타’(이세영 분)에게 빠진 황제 ‘소비에슈’(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 ‘하인리’(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다. 주지훈은 극 중 동대제국 황제 ‘소비에슈’ 를 연기한다.글로벌 누적 조회 수 29억 7천만 회를 기록한 원작의 실사화로 공개 전부터 글로벌 팬들의 관심을 한몸에 받은 ‘재혼 황후’는 지난 부산국제영화제에서 베일을 벗은 이후 압도적인 스케일과 높은 완성도로 기대감을 끌어올리고 있다. 주지훈 역시 공개된 예고편과 스틸컷만으로도 위엄과 품격을 갖춘 황제를 완벽히 구현해 내며 시선을 사로잡고 있다.주지훈은 이미 다양한 작품을 통해 글로벌 시장에 K-콘텐츠 세계관을 개척해 왔다. 주지훈의 데뷔작이자 입헌군주제 드라마의 출발점이었던 ‘궁’에서는 황태자 ‘이신’ 역을 맡아 로맨스 신드롬을 일으켰다. 또 한국 영화 최초로 1, 2편 모두 천만 관객을 돌파한 ‘신과함께’ 시리즈에서는 동양적 사후 세계관을, 넷플릭스 코리아의 개국공신인 ‘킹덤’에서는 한국형 크리처물의 새 지평을 열었다.주지훈은 이번에 ‘K-로판’이라는 문을 연다. 동대제국과 서왕국을 아우르는 배경과 파격적인 설정 속에서 주지훈은 존재만으로 극에 무게를 싣는다. 현실과 판타지의 경계를 허무는 탄탄한 연기력과 캐릭터 해석으로 작품마다 독창적인 세계관에 설득력을 더해온 만큼, 이번에도 주지훈만의 방식으로 로맨스 판타지 장르의 매력을 확장할 것으로 기대된다. 특히 한국적 감성과 글로벌 팬들에게 친숙한 로맨스 판타지의 결합이 어떤 시너지를 만들어낼지 관심이 모인다.디즈니+의 오리지널 ‘재혼 황후’는 오는 4일 1~4회 공개를 시작으로 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr