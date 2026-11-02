가수 박재범 / 사진 제공=모어비전

그룹 롱샷 / 사진 제공=모어비전

가수 박재범이 영국 런던 공연을 끝으로 2년에 걸친 월드투어를 마쳤다.박재범은 지난 10월 26일(현지시간) 영국 런던에서 월드투어 'SERENADES & BODY ROLLS'(세레나데스 앤 바디롤즈)의 마지막 공연을 개최했다. 지난해부터 이어진 이번 투어를 통해 아시아와 오세아니아, 미주, 유럽 등 총 35개 도시에서 관객들과 만났다.지난해에는 한국을 비롯해 대만, 태국, 홍콩, 싱가포르, 일본, 호주, 뉴질랜드 등에서 공연했다. 올해는 8월 서울 앙코르 콘서트를 시작으로 미국, 브라질, 멕시코를 거쳐 스위스, 이탈리아, 프랑스, 영국 등으로 일정을 이어갔다.공연에서는 박재범의 음악 활동을 아우르는 다양한 무대가 펼쳐졌다. R&B 보컬을 중심으로 한 곡부터 랩과 안무가 어우러진 퍼포먼스까지 선보이며 약 2년간의 투어를 마무리했다.올해 공연에는 박재범이 프로듀싱한 그룹 롱샷(LNGSHOT)이 스페셜 게스트로 참여했다. 롱샷은 각 도시에서 자체 무대를 선보이며 해외 관객들과 만났다. 일본 래퍼 에이위치(Awich), 태국 래퍼 밀리(Milli), 미국 싱어송라이터 바지(Bazzi), 영국 가수 겸 래퍼 조던 아데툰지(Jordan Adetunji) 등도 게스트로 출연했다.박재범은 투어를 마친 뒤 "함께한 모든 스태프와 관객들에게 감사하다. 이번 투어는 모두가 한 단계 성장할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"며 "공연장을 찾아 응원해 준 팬들에게 진심으로 감사하다"고 소감을 전했다.롱샷 역시 "대표님과 함께 투어에 참여할 수 있어 더욱 뜻깊었고, 여러 도시에서 팬분들을 직접 만나며 소통할 수 있어 기뻤다"며 이번 투어가 성장의 계기가 됐다고 밝혔다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr