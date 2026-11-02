'정영림♥' 심현섭, 생일 파티 비난 받았는데..."울산살이 힘들어"

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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '정영림심현섭'

개그맨 심현섭이 울산살이의 고충을 전했다.1일 '정영림심현섭' 채널에는 "속마음 처음으로 정여사에게 고백하는 심서방."이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 심현섭은 굳은 얼굴이었다. 정영림이 "오빠 오늘 기분이 안 좋냐"고 묻자, 심현섭은 서울과 울산을 오가는 생활에 대해 언급했다.그는 "서울 왔다 갔다 하는 게 힘들다. 작년에 일주일에 울산-서울 여섯 번 왔다 갔다 했다"며 "여기가 경부선이라 사람도 많다. 서울역만 많고 수서역은 없다"고 하소연했다.지인들의 경조사를 챙기지 못하는 데 대한 미안함도 드러냈다. 심현섭은 "서울에 있을 때는 일 끝나고 들렀다 오면 되는데 이제 울산에 사니까 놓친다. 축의조의금만 보내서 죄송하다"고 미안해했다.이어 "내가 55세에 울산 내려와서 사는 거지 않냐. 여기 와서 사는 게 행복한데 지금도 적응 중이다. 밖에 나가도 마음 놓고 이야기할 곳이 없다"며 속을 터놓았다. 그러면서 "아내랑 이야기하는 것도 좋지만 친구랑 이야기하는 게 좀 다르지 않냐"는 말도 보탰다.정영림은 "오빠 기분 안 좋다고 해서 차렸다"며 남편 앞에 직접 만든 밥상을 내놨다.영상 공개 후 심현섭은 "실은 힘든 척을 해야 제일 좋아하는 음식이 나옵니다. 고도의 전략"이라는 댓글을 직접 고정하며 너스레를 떨었다.누리꾼 반응은 엇갈렸다. 일부 누리꾼은 "정영림씨와 같이 사는 것 복인 걸 아세요", "울산 서울 투정할 처지였나", "지인관계도 중요하지만 가정이 우선입니다"라며 쓴소리를 남겼다. "서울로 이사 가요", "서울 반 울산 반 그렇게 사셔도 좋으실 텐데요"라는 조언과 함께 "삼신할머니 이 부부에게 아기를 선물로 보내주세요"라는 응원도 이어졌다.앞서 심현섭은 지난 9월 정영림의 생일 파티 영상으로 비난을 받았다. 당시 생일상에는 케이크와 주스만 놓여 있었고, 케이크마저 정영림이 직접 사 온 것이었다. 누리꾼들은 "결혼 2년밖에 안 됐는데 부인 생일도 못 챙기냐", "까먹을 게 따로 있지", "초심 잃었다"며 심현섭을 질타했다. 심현섭은 "여자는 남자의 마음을 너무나 모르는 것 같습니다"라는 댓글을 고정했고, 정영림은 "조금 투덜거려도 행동은 항상 다정다감한 남편"이라는 댓글을 남기며"이라는 댓글로 직접 해명에 나섰다.한편 심현섭과 정영림은 TV조선 '조선의 사랑꾼'으로 인연을 맺어 지난해 4월 결혼했다. 부부는 2세를 위해 시험관 시술에 도전하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr