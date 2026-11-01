사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

블랙핑크 지수가 핼러윈을 맞아 애니메이션 캐릭터 루시로 변신한 모습을 공개했다.지수는 최근 자신의 인스타그램에 "루시 🦋"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 지수는 은빛과 연보라색이 섞인 단발 가발을 착용하고 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 응시하고 있다. 붉은색 장식이 들어간 광택 있는 검은색 민소매 의상에 흰색 재킷을 어깨 아래로 걸쳐 과감한 스타일링을 선보였다. 분홍색과 푸른색 조명이 얼굴을 비추는 가운데 날렵한 아이라인과 차분한 표정이 어우러져 강렬한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 지수는 얼굴을 카메라 가까이 가져간 채 고개를 살짝 기울이고 있다. 눈썹 위로 짧게 내려오는 앞머리와 한쪽이 길게 뻗은 독특한 헤어스타일이 돋보이며 또렷한 눈매와 반짝이는 입술이 인형 같은 비주얼을 완성했다.또 다른 사진에서 지수는 한 손을 허리에 올리고 고개를 뒤로 젖힌 채 카메라를 바라보고 있다. 어깨가 드러나는 검은색 의상과 짧은 흰색 재킷 사이로 허리 라인이 살짝 드러났으며 옆으로 뻗은 은빛 머리카락이 역동적인 분위기를 더한다. 선명한 이목구비와 시크한 눈빛이 캐릭터 특유의 분위기를 살렸다.마지막 사진에서 지수는 몸을 비스듬히 돌린 자세로 카메라를 향해 시선을 보내고 있다. 어깨 아래로 흘러내린 흰색 재킷과 붉은색으로 장식된 검은색 의상이 대비를 이루며 분홍색과 청록색 조명 아래 은빛 머리카락이 더욱 화려하게 빛난다. 입술을 살짝 벌린 표정과 날카로운 눈매가 신비로운 매력을 강조한다.한편 지수가 이번에 변신한 루시는 넷플릭스 애니메이션 '사이버펑크: 엣지러너'의 주요 등장인물이다. 은빛 단발머리와 미래적인 의상으로 잘 알려진 캐릭터로 지수는 지난 10월 31일 핼러윈을 맞아 루시의 헤어스타일부터 의상과 메이크업까지 재현한 사진을 공개했다.특히 지수의 루시 코스프레는 해외 연예 매체와 대중문화 계정에서도 소개되며 관심을 모았다. 같은 블랙핑크 멤버 리사도 핼러윈을 맞아 인어를 연상시키는 의상을 선보여 두 사람의 서로 다른 콘셉트가 함께 화제가 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr