양치승이 빵집 영업 중인 근황을 밝혔다./사진제공=KBS

양치승이 빵집 영업 중인 근황을 밝혔다./사진제공=KBS

시가 피해 금액만 20억이라고 밝힌 양치승이 정호영과 ‘거지투어’ 2탄에 나선다.1일 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서는 정호영 셰프와 양치승이 다시 한번 의기투합해 ‘거지투어’ 2탄을 선보인다. 앞서 두 사람은 1인분에 4000원인 대인 삼겹살집부터 전통시장의 꽈배기와 만두 맛집, 9000원대에 치킨과 맥주까지 즐길 수 있는 한식뷔페 등 가성비 끝판왕 코스를 소개한 바 있다.'거지투어' 2탄에서 양치승은 정호영과 함께해서 좋은 기운을 받았다며 “이후 사라다빵 전문점을 오픈해 성황리에 영업 중”이라고 밝힌다. 그사이 미국 진출에 성공하며 ‘글로벌 우동 왕자’로 거듭난 정호영의 달라진 위상에 양치승은 자본주의 논리에 따라 2살 아래인 정호영에게 “형이라고 부르겠다”라고 선언한다.정호영은 억 소리 나는 매장 인테리어 비용을 공개한다. 1층 우동집과 2층 이자카야의 위치를 바꾸기 위해 견적을 받아본 결과, 리모델링 비용만 무려 7억 원에 달했다고 밝힌다.‘거지투어’ 2탄에서는 두 사람이 직접 엄선한 4000원대 컵푸드 맛집들이 소개된다. 살얼음과 계란, 무채까지 푸짐하게 올라간 컵냉면부터 취향에 따라 다양한 토핑을 듬뿍 더해 즐기는 컵밥, 육즙 가득한 수제 한입 만두가 들어간 만두팝까지, 저렴한 가격은 물론 든든한 한 끼로도 손색없는 메뉴들이 공개된다. 정호영마저 맛에 푹 빠져 폭풍 먹방을 선보이자, 이를 지켜보던 전현무와 김숙 역시 “육즙 대박이다”, “너무 맛있겠다”라며 연신 군침을 삼킨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr