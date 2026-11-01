사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 28기 옥순이 둘째 출산을 앞두고 바쁘게 보낸 일주일의 일상을 공개했다.28기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "바빴던 한 주 요약⭐️개업식, 결혼식, 약속에 젤리스푼 마켓까지! 쉴 틈 없이 바쁘게 돌아다닌 만삭 임산부 저요저요🙋🏻‍♀️ㅋㅋㅋㅋ"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 28기 옥순은 햇살이 들어오는 창가에 앉아 오렌지색 음료를 마시고 있다. 검은색 재킷에 흰색 상의를 매치한 모습으로 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 빨대로 음료를 마시며 옆을 바라보는 표정이 귀여운 매력을 더한다.이어진 사진에서 28기 옥순은 야외 테이블에 앉아 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 검은색 상의 위에 넉넉한 흰색 재킷을 걸쳤으며 앞머리와 함께 풍성하게 내려오는 긴 웨이브 머리가 부드러운 분위기를 자아낸다. 은은한 미소와 또렷한 이목구비가 어우러져 청순한 비주얼을 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 28기 옥순은 검은색 재킷에 흰색 원피스, 롱부츠를 매치하고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 휴대전화를 얼굴 가까이 든 채 살짝 미소 짓는 모습으로 넉넉한 재킷 아래로 드러나는 원피스와 긴 부츠가 세련된 스타일링을 완성했다.마지막 사진에서 28기 옥순은 같은 의상을 입고 28기 영호와 나란히 서서 거울 셀카를 남겼다. 휴대전화를 든 채 환하게 웃고 있는 옥순 옆에서 영호는 손가락으로 포즈를 취하며 미소 짓고 있다. 두 사람의 편안한 표정과 장난기 어린 포즈가 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "막달되실수록 왜케 더 예뻐지시는거에용", "둘째딸도 엄청이쁠듯", "너무 예뻐", "어쩜 그리도 예쁘시나요", "임산부 아닌듯하네요", "소소하게 보내시는 일상들이 참 편안하고 행복해보이세요" 등의 댓글을 달았다.한편 28기 옥순과 영호는 ENA·SBS Plus '나는솔로' 돌싱 특집에서 만나 실제 연인으로 발전했으며 지난 5월 31일 결혼식을 올렸다. 이후 둘째 임신 소식을 전한 옥순은 태명을 '율동이'라고 밝히며 가족과 함께 출산을 준비하는 일상을 공유해 왔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr