이요원이 첫째에게 애들을 맡기고 해외 여행을 갔다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

이요원이 첫째에게 애들을 맡기고 해외 여행을 갔다고 밝혔다./사진제공=KBS

이요원이 첫째에게 애들을 맡기고 해외 여행을 떠났다고 밝혔다.지난 10월 31일 방송된 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’) 480회에서는 박현호, 은가은 부부가 ‘연년생 남매’의 아빠인 슬리피에게 ‘둘째’ 고민을 터놓는 모습이 펼쳐졌다.박현호, 은가은은 생후 8개월인 서원이의 ‘영유아 건강검진’을 위해 소아과를 찾았다. 박현호는 “혹시라도 서원이가 어디 아프진 않을지 걱정이 되어서 어제 밤잠을 설쳤다”고 했으나, 서원이의 키, 체중, 머리둘레 등은 ‘상위 8%’ 이내로 ‘슈퍼 베이비’임을 인증받았다. 특히 대근육 성장도 빠르다는 소견에 부부는 뿌듯해했다.집에 돌아온 이들은 은가은의 지인인 슬리피 부녀의 깜짝 방문에 반가워했다. 슬리피는 “사실 요즘 일이 없어서 집에서의 내 육아 참여도는 100%”라고 해 박현호의 공감을 샀다. 유쾌한 분위기 속, 박현호는 서원이의 소근육 발달에 신경 써야 한다는 검진 결과를 떠올리며 거실에 ‘현호 문화센터’를 차렸다. ‘미역 촉감놀이’와 ‘물감놀이’를 진행했지만, 슬리피의 딸 우아는 미역에 크게 관심을 보이지 않았다.이후 아이들이 간식을 즐기며 조용해진 사이, 박현호와 은가은은 슬리피에게 최근 은가은의 ‘급체’를 ‘둘째 임신’으로 오해한 해프닝을 얘기했다. 슬리피는 “진짜로 둘째 생각이 있는지?” 물었고, 부부는 “매일매일 바뀐다”고 답했다. 은가은은 “둘째로 인한 공백 때문에 힘들게 올라온 자리를 잃을까 봐 두렵다. 하지만 내년이면 41세라 빨리 낳아야 하나 싶기도 하다”며 복잡해했다.슬리피는 “연년생이 힘들긴 하지만 막상 낳아보니 둘째 고민을 왜 했을까 싶을 정도로 예쁘다”고 조언했다. 그러면서 그는 “아내가 첫 임신 후 유산해 병원 검진을 받았는데, 30대인데도 난소 나이가 40대라며 난임 판정을 받았다. 그래서 두 아이 모두 시험관 시술로 가졌다”고 고백했다. 은가은은 “저도 40대라 난임이 남일 같지 않다”며 공감했다.슬리피 부녀가 돌아가자 박현호,은가은은 집 정리 후 잠자리에 누웠다. 부부는 “서원이가 늘 혼자 놀다가 우아랑 같이 노는 모습을 보니까 ‘정말 동생을 만들어줘야 하나?’ 싶다”고 ‘둘째’ 고민을 이어갔다. 이후로도 은가은이 심란해하자, 박현호는 “난소 검사를 해본 뒤 생각해보자”며 다정히 아내를 다독였다.애셋맘 이요원은 "셋을 낳을 거라고 상상도 못했다"며 "둘은 낳고 싶었다"고 밝혔다. 이어 제작진을 통해 이요원이 2003년생인 첫째한테 2014년생 둘째, 2015년생 셋째를 맡기고 해외여행을 다녀온 사실이 알려졌다. 이에 이요원은 "첫째는 다 큰 성인이니까"라며 "자기 밥벌이를 해야죠, 집에서"라고 해 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr